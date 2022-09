Filha de Beth Carvalho se revolta após música da cantora ser usada por bolsonarista

A escritora Luana Carvalho, filha da eterna sambista, Beth Carvalho (1946-2019), desabafou sobre a atitude do ministro das Comunicações, Fábio Faria, que usou a canção do cantor Jorge Aragão, "Vou Festejar", interpretada pela artista, para uma peça divulgada pelo governo.

Em conversa ao jornal O Globo, Luana comentou que estava indignada com a falta de exemplo do ministro. "É inconcebível que um ministro não dê o exemplo de cumprimento da legislação autoral", disse. Ela salientou que as providência cabíveis estão sendo tomadas em relação ao abuso ilícito cometido.

No Twitter, a escritora já tinha se manifestado contra a situação. “Estão usando a voz de Beth Carvalho para promover vídeos bolsonaristas. Por favor denunciem! Vou processar!”, escreveu Luana na rede social.

No vídeo, imagens do presidente Jair Bolsonaro (PL) e das manifestações de 7 setembro a favor do candidato tem a canção "Vou Festejar" ao fundo. Luana ainda salienta que a gravação, além de fazer o uso indevido da história de Beth Carvalho, ainda vai contra tudo o que a artista pregava em vida, já que era assumidamente de esquerda e apoiadora de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em resposta à reportagem, a assessoria do ministro negou que tenha infringido alguma lei. "O vídeo com música da cantora Beth Carvalho foi editado e publicado originalmente pelo portal Poder 360 e o ministro Fábio Farias apenas compartilhou nas redes sociais, não infringindo, portanto, questões legais relacionadas ao direito autoral para a reprodução da obra".