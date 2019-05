Filha de Edson Paschoalin se casa em Salvador com 700 convidados

Manuella Paschoalin (divulgação)

Filha de Edson Paschoalin se casa em Salvador com festa para 700 convidados

Casamento não é exatamente o evento preferido desta coluna. São todos muito parecidos: os chiques são chiques e os simples são simples. A emoção, a beleza e as lágrimas em ambos os casos são sempre iguais. E normalmente isso interessa no máximo aos noivos e aos seus pais. Mas, no último sábado, Salvador viu a realização de um grande casamento – cena rara para os tempos atuais. Foi o de Manuella Paschoalin com Anthony Roger Neto, na Pupileira, com decoração produzida por Ferreira Júnior.

Depois da cerimônia religiosa, os cerca de 700 convidados foram conduzidos para festa no Cerimonial Rainha Leonor, onde o buffet ficou a cargo do Mignon, de Bruna e Ana Lúcia Martins. O vestido da noiva também foi muito elogiado: era um Cristina Luna, em zibeline francesa.

Manuela é filha de Sandra Kateb Paschoalin e do médico urologista Edson Paschoalin.

Lançamento

O grupo Alphaville Urbanismo inaugurou ontem, na Bahia Marina, um stand de seu novo lançamento: um empreendimento de luxo em Guarajuba.

Com concepção da Brandboom e em parceria com Sandy Najar, o evento contou com buffet da conceituada chef Flávia Sampaio e drinks do Concepet Bar.

O espaço, assinado pela arquiteta paulista Isabela Bacarat, reflete a atmosfera de exclusividade das futuras instalações do novo condomínio, que tem projeto arquitetônico do escritório FGMF e paisagismo assinado por Benedito Abbud.

Jaime Coelho e Ester Leal Pinto (divulgação)

Festa surpresa

Os 90 anos de Jaime Coelho foram muito bem comemorados com uma festa surpresa organizada pelos filhos dele, Andrea Goldeinstein, Marcia Leal e Jaime Coelho Filho. A celebração foi sábado, no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória, e contou com show de Daniel Boaventura. Ao lado da esposa Ester Leal Pinto, o aniversariante foi prestigiado por uma legião de amigos que cultivou durante toda a vida.

Bel Borba (reprodução/redes sociais)

Made in Bahia

O artista visual baiano Bel Borba acaba de exportar sua arte para a Europa. É que ele inaugurou uma escultura permanente no Paseo Recoletos, em Madri, na Espanha.

Toda em bronze, e em homenagem aos refugiados, a obra foi uma encomenda da prefeitura da capital espanhola.

Clarissa Mathias (reprodução/redes sociais)

Destaque

A médica baiana Clarissa Mathias será a presidente do Comitê Mundial da Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO). A posse ocorrerá durante o próximo congresso da ASCO, que irá acontecer entre 31 de maio e 4 de junho, em Chicago, nos Estados Unidos.

"Sempre foquei muito nesta questão da Humanização, que é o que a ASCO traz como tema, porque acho que, só através dela é que a gente consegue acolher o paciente de forma integral e, juntamente com a equipe multidisciplinar, cuidar dele num momento tão delicado da vida", nos disse Mathias.