Filha de Glauber Rocha cancela ida à inauguração do aeroporto de Conquista

Filha de Glauber Rocha, cineasta baiano que dá nome ao novo aeroporto de Vitória da Conquista, Paloma Rocha decidiu cancelar a participação na inauguração do espaço, que acontece nesta terça-feira (23) e conta com participação do presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada pela coluna Painel, assinada por Daniela Lima, na Folha de S. Paulo.

Paloma não foi a única a desistir de comparecer ao evento. A Câmara Municipal de Vitória da Conquista informou que não enviará representantes para a inauguração. O governador Rui Costa (PT) também anunciou que não iria.

Em um vídeo publicado na segunda-feira (22) em suas redes sociais, ele criticou o presidente por “transformar o evento em uma convenção político-partidária”, tendo optado por um evento fechado, convidando prioritariamente adversários políticos do petista e excluindo a participação do povo.

Atrito

Antes mesmo de chega à Bahia, o presidente acusou Rui de não autorizar que a Polícia Militar do Estado faça sua segurança durante inauguração do aeroporto de Vitória da Conquista.

"Estou de partida para Vitória da Conquista para inauguração de aeroporto. Lamentável a decisão do governador da Bahia que não autorizou a presença da Polícia Militar para a nossa segurança. Pior ainda, passou a responsabilidade de tal negativa ao seu Comandante Geral", postou o presidente no Twitter.

(Foto: Mateus Pereira/GOVBA e Evaristo Sá/Arquivo AFP)

Mais cedo, nesta terça-feira (23), Rui Costa afirmou em entrevista à Rádio Metrópole que quem é impopular e tem "medo de ir às ruas, fique em seu gabinete". "Eu não posso colocar Polícia Militar para espancar o povo baiano que quer conhecer o novo aeroporto. Então, quem é impopular e tem medo de ir para às ruas, fica em seu gabinete. Se o evento é exclusivamente federal, as forças federais cuidem da segurança do presidente. Eu não posso colocar PM para entrar em conflito com as pessoas que querem ver o aeroporto", disse o petista.

"Aí é fácil, né? Você quer se trancar na sala e quer que o governador coloque a polícia para bater nas pessoas. O povo de Conquista tem direito de conhecer o aeroporto. Eu governo nas ruas, tenho mais de 500 visitas ao interior. Estou caminhando para 600 visitas. Não governo pelo Twitter, eu não governo pelas redes sociais. E eu não gosto de retórica e bravata. Eu gosto de estar ao lado do povo, nas ruas, caminhando", acrescentou Costa.

Aos 42 minutos, na entrevista, governador fala sobre o assunto:

Nessa segunda-feira (22), o governador do PT afirmou que durante a organização da cerimônia, na semana passada, convidou o presidente e sua comitiva como um "aceno de boas maneiras". Na versão de Rui Costa, o governo federal estabeleceu que, de 300 pessoas convidadas para o evento, o Estado teria direito a indicar 70. Depois, decidiu que seriam 600 convidados - e que o petista teria direito de chamar 100. Rui criticou através das redes sociais, a inauguração e apontou o evento como uma 'convenção político-partidária'.

'Paraíba'

Na sexta-feira passada (19), em áudio captado pela TV Brasil, Bolsonaro faz referência à região e diz que o governo federal não devia dar "nada" para o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB). Há trechos inaudíveis da conversa em que não é possível entender o contexto. O presidente negou que no rápido diálogo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, tenha classificado os governadores do Nordeste pelo termo "paraíba" - forma pejorativa usada principalmente no Rio para se referir aos imigrantes da região.

O clima com os políticos locais, porém, ficou estremecido. Bolsonaro acusou os governadores de "manipular" eleitores nordestino. Costa afirmou nesta segunda-feira, 22, que não vai participar da cerimônia de inauguração do aeroporto. Em um vídeo nas redes sociais, ele alegou que o evento se transformou em uma "convenção político-partidária".

Inauguração

A solenidade oficial de inauguração do Aeroporto será realizada dentro do novo terminal de passageiros. Prevista para começar às 10 horas, a cerimônia protocolar será para 500 pessoas. Entre elas estarão convidados da Presidência da República, do Ministério da Infraestrutura, do Governo do Estado, e da Prefeitura Municipal, além da imprensa.

Na área externa do aeroporto, a Prefeitura montou uma estrutura com palco, telão e som para que o público possa acompanhar o evento. A estrutura prevê, também, que o presidente Jair Bolsonaro e as autoridades presentes façam pronunciamentos ao público ao final do protocolo cerimonial.

(Divulgação)

“Esta é a primeira visita do presidente Jair Bolsonaro à Bahia. Sabemos que Vitória da Conquista e região, além do norte de Minas Gerais, estão se mobilizando para participar da inauguração e ver de perto o Presidente da República. Por isso, disponibilizamos uma grande estrutura para quem vier ao aeroporto poder prestigiar o evento e para que o presidente possa ter contato com todo o público presente”, esclarece o secretário de Comunicação, Mateus Novais.

Para a segurança do evento, pontos de triagem serão instalados ao longo das vias interna do aeroporto e um espaço para estacionamento de veículos próximo ao terminal de embarque está sendo garantido.

O Aeroporto Glauber Rocha está situado na Rodovia Santos Dumont, BR-116, KM 832, S/N, Distrito Aeroportuário (Iguá), em Vitória da Conquista/BA.