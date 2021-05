Filha de MC Kevin disse que 'vai sempre lembrar dele sorrindo', conta mãe

Ex-mulher de MC Kevin, Evelin Gusmão usou uma rede social para fazer um desabafo sobre a morte do funkeiro, no último domingo, e contou que a filha dos dois, a pequena Soraya, de 5 anos, falou que "vai sempre lembrar dele sorrindo".

Na segunda, Evelin fez uma homenagem para Kevin e disse que ainda não tinha contado para Soraya da morte do funkeiro. "Kevin.. Amanheceu, e eu ainda não encontrei palavras para dizer para sua filha que você nao está mas aqui, não consigo acreditar na sua partida prematura. Você viveu intensamente todos os dias da sua vida, e poderia ter vivido mais. Realizou sonhos, mas tenho certeza que tinha muitos por vir. Vá em paz, sabendo que o maior amor é verdadeiro da sua vida ficou, ficou comigo, e será muito bem cuidada", inicia a mensagem de Evelin, que compartilhou várias fotos do funkeiro com a criança.

Ela continuou. "Prometo protegê-la e amá-la para todo o sempre, como sempre fiz, lutei, briguei por esse amor de vocês dois, só nós sabemos. Tenho certeza que sua filha terá muito orgulho de você, porque assim sempre ensinei e vou manter isso. Sua xerox, o seu verdadeiro eu, a sua alegria, seu pedacinho... Descanse em paz, você estará eternamente nos nossos corações, nós te amamos".

Ontem, ela agradeceu o carinho recebido. "Agradeço a cada frase, a cada palavra para minha pequeno e para mim. Ela não entende, mas ontem só quis ir embora quando viu o pai e falou que ela sempre vai lembrar dele sorrindo", escreveu. O corpo do funkeiro foi sepultado ontem, em cerimônia em São Paulo acompanhada por parentes, fãs e amigos.

Queda e morte

A modelo fitness Bianca Dominguez contou que viu o momento em que Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, "não aguentou se pendurar" do lado de fora da varanda e caiu do quinto andar de um hotel no Rio de Janeiro, no domingo. Ele morreu na mesma noite, no hospital.

Ao jornal O Globo, Bianca contou que ela estava com Kevin no quarto 502 do hotel, onde mantinham relações sexuais quando o funkeiro passou as pernas pelo parapeito, desceu o corpo e ficou apoiado com as mãos na parte mais baixa da sacada. "Ele não aguentou se pendurar e voltar e acabou caindo", lamenta Bianca.

Bianca estava hospedada em outro hotel no Rio desde o dia 11 e conheceu Kevin e amigos dele na praia. Juntos, beberam e fumaram maconha em um quiosque e depois a modelo subiu para o quarto no final da tarde com Kevin e Victor Elias Fontenelle.

A mulher de Kevin, a advogada Deolane Bezerra, estava hospedada em outra suíte no mesmo hotel. Em determinado momento, ele ficou com medo que ela o flagrasse transando com outra mulher e por isso teria tentando passar para a varanda do apartamento de baixo, caindo de altura de cerca de 15 metros.

Bombeiros socorreram Kevin no hotel e o levaram até o Hospital Miguel Couto, onde ele foi declarado morto.