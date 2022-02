Filha de prefeito de cidade baiana posa com pistolas e escopeta nas redes sociais

Imagens da filha do prefeito da cidade de Caetanos, no sudoeste da Bahia, Paulo dos Reis (PCdoB), divulgadas nas redes sociais do prefeito, na última segunda-feira (21), estão causando uma polêmica na região. Isso porque, nas fotos, a criança segurava pistolas e uma escopeta.

As publicações foram feitas nos stories e desapareceram após 24 horas. Em uma das fotos a menina segura duas pistolas e em outra ela aparece com uma escopeta. Em nota, o prefeito Paulo dos Reis disse que a filha teve acesso às suas redes sociais e postou as fotos sem o conhecimento dele.

De acordo com o G1, o prefeito explicou que estava na zona rural de Caetanos sem acesso a internet e, por isso, não visualizou e apagou as publicações. Sobre o fato da filha aparecer com armas, o político disse que as fotos são antigas e de duas ocasiões onde a garota pegou a pistola e a escopeta, que estavam guardadas em uma casa.

Segundo ele, as armas estavam sem munições e guardadas em um local que a garota e a família não conhecem e não têm acesso. Paulo dos Reis informou ainda que as armas são registradas conforme a legislação brasileira.

O CORREIO tentou contato com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), mas não obteve respostas até o fechamento desta reportagem.