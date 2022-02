Filha de professor da Ufba está entre brasileiros isolados na Ucrânia

A jornalista Lys Silva Conceição, 27 anos, é apenas uma dos cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e atualmente se encontram em meio ao fogo cruzado após os ataques russos. Acontece que o bairro de Lys, em Kiev, foi um dos atingidos pelo bombardeio e a jovem foi obrigada a abandonar sua casa, onde mora com o marido. Quem conta essa história é o seu pai, o professor titular da Ufba Fernando Conceição.

Em um vídeo publicado em seu canal no Youtube, o professor conta que esteve em contato com a filha desde o início dos ataques e a orientou a buscar refugio na Embaixada do Brasil em Kiev. "Por volta das duas da manhã ela chegou à Embaixada, que estava fechada. Eu disse 'pula o portão, não importa, escala, quebra as janelas, o importante é estar dentro do território brasileiro', porque a Embaixada é a representação do Brasil naquele país estrangeiro", diz.

O professor ainda entrou em contato com o embaixador do Brasil em Kiev, Norton Rapesta, durante a madrugada, a fim de conseguir orientações para sua filha e demais brasileiros. Segue resposta recebida: "No momento a recomendação é de ficar em casa, não adianta vir agora para a Embaixada, já falei com ela (Lys) isso. Então, com calma, (devemos) aguardar, porque isso não deve durar muito, deve acabar em algumas horas. Estamos trabalhando para proteger e tirar os brasileiros daqui no momento oportuno, não adianta vir aqui me dizer o que eu tenho que fazer", disse o embaixador em conversa com o professor.

Fernando Conceição ainda questionou o que deveria ser feito nos casos como o de Lys, que não tem mais uma casa para onde voltar, mas não obteve mais respostas.

Lys Conceição, produtora na CNN Brasil, entrevistou o embaixador nesta semana - Foto: Reprodução

Ainda segundo ele, as portas da Embaixada foram abertas pela manhã, mas ninguém foi acolhido. "Consegui falar com minha filha, de dentro da Embaixada do Brasil, e ela me disse que o embaixador mandou ela sair", conta Conceição. Um funcionário da Embaixada atendeu Lys e teria dito que a colocaria em um hotel, o que chegou a ser tentado, mas o hotel se recusou a aceitar brasileiros.

Felizmente, a recomendação de ficar em casa parece já ter sido anulada na tarde desta quinta. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Embaixada em Kiev "permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente."

- Estou totalmente empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia.



- Nossa Embaixada em Kiev permanece aberta e pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 24, 2022

Fernando Conceição finaliza o vídeo comentando que sua filha deve passar a noite na Embaixada, em um "espaço com geladeira e água". O CORREIO tentou contato com o professor para apurar a atual situação de sua filha, mas não obteve respostas até o momento da publicação desta reportagem.