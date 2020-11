Filha do ator David Prowse confirma que pai morreu de covid-19

O filha do ator David Prowse, Rachel, revelou que o pai morreu por complicações da covid-19. O astro de 85 anos, famoso por dar vida ao vilão Darth Vader nos três primeiros filmes da saga ‘Star Wars’, testou positivo para a doença há duas semanas.

Em depoimento ao jornal britânico The Sun, Rachel contou que o pai foi internado após o diagnóstico e, duas semanas depois, não resistiu à doença.

“É horrível que as restrições da Covid impediram que nos despedíssemos dele. Ele podia até parecer assustador, mas como pessoa era muito doce, um homem gentil e generoso. Um gigante carinhoso”, disse a filha de Prowse em seu depoimento ao The Sun, brincando com a altura do pai, que tinha 1,98m.

Rachel lembrou ainda que o pai também sofria de Alzheimer há alguns anos.

O ator teve uma longa carreira de 50 anos, que teve como papel mais marcante justamente o de Darth Vader. Ele foi escolhido para ser o vilão em 1976, quando ainda era fisiculturista. Por conta do sotaque britânico considerado muito forte, ele foi dublado pelo americano James Earl Jones.

Com o sucesso de Star Wars, Prowse participou de convenções sobre a saga em todo o mundo durante quase 40 anos. Em 2010, ele parou de participar de eventos oficiais. Segundo boatos, isso aconteceu por conta de um desentendimento com o diretor e criador da saga, George Lucas.