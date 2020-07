Filha do ministro Pazuello aparece na lista de solicitantes de auxílio emergencial

O nome de Stephanie dos Santos Pazuello, filha do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, consta como solicitante do auxílio emergencial na lista do governo federal. De acordo com o jornal O Globo, o pedido em nome da filha de Pazuello chegou a ser aprovado. Porém, o valor não foi liberado porque os sistemas detectaram inconsistências no cadastro dela.

Segundo o jornal, no site da Dataprev, a solicitação em nome de Stephanie para recebimento do benefício de R$ 1,2 mil foi feita no dia 7 de abril de 2020 e o requerimento foi recebido no dia 12 de abril.

Conforme o painel de consulta do auxílio emergencial do site da Caixa, o pedido feito chegou a ser aceito e o pagamento enviado a uma conta do banco. No entanto, o valor não foi sacado devido à irregularidade no cadastro.

No site da Dataprev, a mensagem é de que Stephanie foi considerada “não elegível” para o benefício. Ainda segundo O Globo, o problema detectado foi “laço familiar”. Procurada pela reportagem do jornal, Stephanie não comentou o assunto. Já a assessoria de imprensa do ministro informou que Pazuello não tinha conhecimento do pedido.