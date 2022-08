Filha que matou mãe a facadas em Salvador é presa

Uma mulher suspeita de matar a própria mãe em abril de 2016, no bairro da Cidade Nova, em Salvador, foi presa nesta terça-feira (16). A ação foi resultado de uma investigação da Polícia Civil que constatou que a autora do homicídio qualificado contra Vera Lúcia Silva Martins foi sua filha, de 40 anos.

Ela foi localizada no bairro Vaquejada, em Serrinha, onde estava escondida desde que cometeu o crime. Na cidade, ela se apresentava como Maria Ilza dos Santos Nascimento. Os policiais civis confirmaram sua identidade ao analisarem as impressões digitais da mulher junto com os registros vinculados ao seu verdadeiro nome.

Em seguida, foi cumprido o mandado de prisão preventiva expedido pelo 1º Juízo do Tribunal do Júri de Salvador. A determinação judicial indica o cometimento dos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe, com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido e feminicídio, além de roubo.