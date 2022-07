Filhas de Ivete Sangalo dançam no palco com a mãe pela primeira vez

Com certeza, o show que Ivete Sangalo realizou na noite de domingo (17) na Florida Cup Fun Fest, dentro do Universal Studios Florida, em Orlando, nos Estados Unidos, ganhou lugar de destaque em sua trajetória. Um dos momentos marcantes foi a presença de Marina e Helena, suas filhas gêmeas, dançando no palco com a mãe pela primeira vez.

As pequenas assistiram ao show da artista baiana acompanhadas pelo pai, Daniel Cady. Ao interpretar a clássica “Eva”, Ivete dedicou a canção às duas. A família esteve completa no palco com a presença de Marcelo, filho mais velho do casal, que integra a banda da mãe tocando percussão.

A plateia estava recheada de famosos, como Sabrina Sato, acompanhada do marido, Duda Nagle, da irmã e empresária Karina Sato e do cunhado, Felipe. Carla Perez e Jacaré também estavam curtindo o show e subiram ao palco para relembrar seus tempos de dançarinos do É o Tchan ao lado do cantor Xanddy, convidado de Ivete. O quarteto dançou ao som de hits como “Dança do Põe-Põe”, “Paquerei” e “Pau que nasce torto”.

