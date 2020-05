Filho '04' de Bolsonaro engata romance com influencer 6 anos mais velha

Parece que a carreira do "pegador do Vivendas da Barra" chegou ao fim - ou ao menos entrou em um período sabático. Jair Renan, o filho "04" de Bolsonaro, abandonou a vida de solteiro e engatou um romance com a jornalista e influencer Luana Dellevedove, de 28 anos.

O affair foi confirmado pela própria influenciadora ao jornal "O Dia". Apaixonada, Luana passou o último fim de semana ao lado de Renan, que tem 22 e é 6 anos mais novo, no Rio de Janeiro.

A influencer fez questão de elogiar o amado, garantindo que ele ajuda nas tarefas domésticas. "Sim. É tudo verdade, está tudo ótimo. Estamos passando dias incríveis".

Conquistou a sogra

Além do filho, Luana também virou amicíssima da sogra, Cristina Bolsonaro, e chegou a ir junto com ela a um dentista em São Paulo, disse o jornal Extra.

Luana faz o estilo sexy nas redes sociais (ela tem mais de 800 mil seguidores) e viveu, até o fim do ano passado, um romance secreto por cinco anos com o sertanejo Eduardo Costa. O namoro só não foi assumido porque a empresária tinha medo que as polêmicas envolvendo o cantor a prejudicasse.

Filha única, ela tem um canal no Youtube em que compartilha as muitas viagens que fez pelo mundo. Num dos vídeos, ela revelou que já fez plásticas no nariz e que seu maior sonho é casar e ter filho. Ela também falou do desejo de participar do “Big Brother Brasil”(“Mas não tenho coragem”, disse), e da vontade de passar um dia vivendo a vida de Kim Kardashian. “Super combina comigo. Pegar aquele jatinho particular dela, aquela legião de gente para cuidar do cabelo e maquiagem dela. Eu acho o máximo”, destacou.

'04'

Jair Renan, por sua vez, ganhou os noticiários após o pai dele justificar o namoro de '04' com a filha do miliciano Adriano da Nóbrega, suspeito no caso do assassinato de Marielle Franco, dizendo que o filho "namorou metade do condomínio Vivendas da Barra".

Recentemente, Renan voltou a aparecer nos noticiários após desdenhar da quarentena, dizendo que prefere "morrer transando que morrer tussindo". Pela piada, o caçula do presidente foi banido da plataforma Twitch.