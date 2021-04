Filho confessa morte a facadas de faxineira no litoral de São Paulo

(Foto: Reprodução)

Um homem foi preso acusado de assassinar a própria mãe a facadas no Guarujá, litoral de São Paulo, no sábado (17). Anderson Moraes, 30 anos, confessou o crime, segundo informações do Uol.

Vizinhos ouviram a discussão entre Anderson e a mãe, a faxineira Francisca Moraes, durante a noite. Eles acionaram a polícia. Quando a Polícia Militar chegou, encontrou Francisca sangrando por conta de ferimentos feito a faca. Ela foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu.

Os PMs voltaram ao local do crime e conversaram com testemunhas, que apontaram que o filho, que é usuário de drogas, seria o responsável pelo ataque. Dentro da casa, encontraram o suspeito.

Anderson foi preso em flagrante, sem resistir. Ele foi ouvido na delegacia de Guarujá, onde confessou o crime, mas não quis falar sobre o que teria motivado o assassinato. Ele vai responder por homicídio doloso triplamente qualificado.