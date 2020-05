Filho da cantora Vanusa desabafa sobre internação da mãe: 'impotência'

Rafael Vannucci, filho da cantora Vanusa, usou seu Instagram para contar que está com saudades da mãe, que está internada em uma clínica para tratar a depressão desde 2018. "Não é fácil passar o dia das mães longe dela", disse.

“Confesso não estar sendo fácil passar este Dia das Mães longe de você. Já passei alguns por conta da distância e muitas vezes por você estava fazendo shows. Mas este, não poder te ver por que você está internada e isolada por conta de um vírus me causa uma impotência muito grande”, diz ele, em um trecho do textão.

No desabafo, Rafael diz que teme não ter a chance de ter outro Dia das Mães ao lado da mãe: “Até por que, não sei se terei outro Dia das Mães ao seu lado. Mas você me ensinou a ser forte”, completou.

Suspeita de Alzheimer

Recentemente, ao jornal Extra, Rafael explicou que a mãe está bastante debilitada, com suspeita de Alzheimer, e que estava fazendo exames para detectar a doença.

“Ela continua internada, fazendo tratamento para depressão, e os médicos vão pedir uma bateria de exame, porque há uma suspeita que ela possa estar com Alzheimer. Pode ter algum indício muito pequeno ou não ter, mas a gente está achando que tem”, explicou.

Durante a estadia na clínica, segundo Rafael, Vanusa, que atualmente está com 72 anos, chegou a emagrecer 30 quilos.

“Ela está muito debilitada porque emagreceu 30 kg. Então, todo o tratamento que é feito com ela, é feito muito devagar, com calma, porque ela está bem magrinha, com 72 anos e debilitada. Cada quilo que ela conquista, para a gente é uma vitória. A gente faz o tratamento bem devagar. Não podemos dar remédio na quantidade que o médico queria por conta do pouco peso e da idade avançada”, completou ele.