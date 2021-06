Filho de Datena é internado com covid-19 em hospital de SP: 'Piorou'

O jornalista e apresentador José Luiz Datena, 64 anos, mostrou preocupação com o estado de saúde do filho, José Luiz Datena Júnior, 33, que foi internado com covid-19 no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Falando à Rádio Bandeirantes, o apresentador disse que o filho sempre foi muito cuidadoso e seguia todos os protocolos para não pegar o coronavírus. Ele foi o único infectado da família.

“Ele foi o mais cuidadoso de todos. Quando vinha aqui em casa usava máscara e mantinha distância. Há 10 dias pegou Covid. A evolução foi boa e hoje (ontem) ele piorou e está indo para o Sírio Libanês”, explicou.

Datena demonstrou preocupação com o estado do filho. “Estamos no epicentro da doença. Não estou preocupado com Tite ou Neymar. Estamos no meio de uma doença terrível, não consigo pensar em outra coisa a não ser no meu filho, se vai melhora ou piorar. Ele ainda tem 33 anos de idade, é jovem, mas os jovens também morrem”, disse.

Ao vivo no Melhor da Tarde, depois, o apresentador falou mais sobre como está o filho e criticou a realização da Copa América no país. “Meu filho está internado, mas não é um problema meu, é um problema do Brasil. Espero que ele melhore. Espero que grande parte da população brasileira acometida pela covid tome cuidado e receba o melhor cuidado possível”, afirmou.

“O país tem quase 500 mil mortes e esses caras (políticos) dando esses (maus) exemplos. Qual objetivo de ter Copa América aqui com tanta gente morrendo, com tanta gente internada?”, questionou. “São 17 milhões de brasileiros contaminados. Eu não vou mais neste barulho de políticos. É capaz de eu tentar entrar nesse meio para atrapalhar a vida destes caras. Perdi a minha paciência com o cinismo das pessoas neste país”.