Filho de empresária morta por coronavírus enterra a mãe sozinho

"Se fosse em condições normais, ela teria milhões em seu enterro". Esse foi o lamento de Christiano Bandeira de Mello, filho da empresária Mirna Bandeira de Mello, à coluna de Guilherme Amado, da Época. A socialite morreu na última segunda-feira (25), vítima do novo coronavírus e, com o impedimento de se realizar funerais por causa da pandemia, Christiano teve que enterrar a mãe sozinho, no Rio de Janeiro.

O empresário e o irmão, Rafael, estão lidando agora com o pai, Paulo Bandeira de Mello, que também teve o diagnóstico positivo para a Covid-19. Paulo está isolado em casa e, segundo o filho, tem um estado de saúde melhor do que Mirna apresentou.

A empresária, de 71 anos, não sabia onde tinha contraído o coronavírus. A suspeita é de que ela tenha se contaminado durante a festa de noivado de Alessandra e Pedro, dois representantes de famílias tradicionais da sociedade carioca. Dentre os convidados, foram diagnosticados o pai da noiva, Rafael Fragoso Pires; seu avô, Alex Haegler, e a jornalista Márcia Peltier.

Após a festa, Mirna viajou para o Uruguai, quando começou a apresentar uma tosse seca insistente. "Minha mãe fumava, tinha sobrepeso. Ela começou a perceber com a tosse e a falta de ar. Essa doença é assim. Quem não está numa condição de saúde boa corre risco, sim. Não pode banalizar", disse Christiano à Época.

A viagem ao Uruguai é uma das outras opções onde pode ter havido o contágio. Há ainda uma terceira hipótese: Mirna passou o Carnaval na França, em uma temporada de esqui, e pode ter sido contaminada lá.

"Ela descobriu que tinha uma pneumonia, depois que era dupla, nos dois pulmões. De cara ela foi internada, há uma semana. Ficou em isolamento no hospital até a segunda-feira", disse Christiano.

"É um vírus muito letal, para quem não está com uma saúde perfeita. Pode aconteceru com qualquer pessoa, infelizmente foi com a minha mãe", concluiu.