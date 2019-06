Filho de Fábio Assunção comenta vídeos íntimos do pai: 'Não nos derrubará'

Dois vídeos que mostram fábio Assunção de cueca em um momento íntimo com quatro mulheres, que também trajavam roupas íntimas, viralizaram nas redes sociais. João Assunção, filho do ator, desabafou sobre o caso em um post no Instagram.

"Apesar de nunca ter tido a chance de morar com meu pai, o impacto que temos na vida do outro é imensa. Por ser uma figura muito pública, quando passamos por tempos ruins, sofremos em dobro, aguentando olhares julgadores, comentários, posts, tweets e mais criticando como se aquelas ações ruins definissem seu caráter, por completo", escreveu.

Em um dos vídeos o ator é filmado de cueca entrando numa piscina. Em outro Fábio é filmado dando um "cheiro no cangote" de uma de suas convidadas. Não está claro de quando são as gravações e nem quem foi o autor do vazamento. Até o momento, o ator não se manifestou publicamente a respeito.

Aos 16 anos, João lamenta em dizer que, infelizmente, já está acostumado com esse tipo de tratamento.

"Sendo realista, nunca culpei outros ou ignorei o fato de ele ser responsável. Porém, hoje ao acordar fico decepcionado com muitas coisas, e uma delas definitivamente não é meu pai. Sinto ele finalmente feliz de novo, e com a maior certeza do mundo digo que este vídeo não nos derrubará e não vai o tirar de sua jornada. Fábio Assunção, você é fod*", concluiu.

Mel Pedroso, atual namorada de Fábio Assunção, também saiu em defesa do ator. Ela destacou que o vídeo é antigo e que ele está com a aparência diferente atualmente.

"Enquanto muitos seguem a vida fazendo fofocas sem construir nada, eu observo e admiro meu namorado construindo obras e obras, trabalhos e mais trabalhos que impactam vidas, seres humanos. Esse dia, que estou de vermelho, ele recebeu o prêmio de melhor ator do país. Será que alguém que trabalha tanto, e faz tão bem aos outros, não merece um pouco de paz?", disse.

Por fim, Mel pediu que as pessoas tenham mais respeita pela vida alheia. "Discutam política, discutam o país, discutam direitos humanos. Não invadam a privacidade alheia. Façam o bem, pra receberem bem de volta. O mundo será muito melhor. Seguimos de cabeça erguida".