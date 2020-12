Filho de Faustão: 40 quilos a menos e Réveillon na Bahia  

João Guilherme Silva (em pé, de camisa preta) passa temporada de Réveillon com amigos em Trancoso (Foto:Redes Sociais)

Depois de se submeter a uma cirurgia de redução de estômago, a exemplo do pai, Fausto Silva, João Guilherme perdeu cerca de 40 quilos em seis meses. A mudança é gigante e está sendo conferida pelos amigos, em Trancoso, no sul do estado, onde o garoto está passando a temporada de fim de ano. João Guilherme estuda na Suíça (as aulas estão suspensas por causa da pandemia) e desembarcou no vilarejo baiano ao lado de Matheus Farah (filho de Samira e Guilherme Leal, da Natura), Luiz Eduardo Magalhães Guinle, Carolina Andraus e Enrico Zarzur. A turma está hospedada em um condomínio na Praia de Itapororoca.

Fora da curva

Com a pandemia do novo coronavírus, todas as grandes festas de Réveillon do país, realizadas em praias badaladas como Trancoso (BA), Carneiros (PE), Jericoacoara (CE) e São Miguel dos Milagres (AL), foram canceladas. Mesmo assim, restaram duas: Let´s Pipa, em Tibau do Sul, e Réveillon do Gostoso, em São Miguel do Gostoso. Ainda que bastante questionáveis, os dois eventos, no Rio Grande do Norte, possuem autorização. A governadora Fátima Bezerra (PT) foi contra a realização, mas, por determinação do Supremo Tribunal Federal, a competência sobre essas questões coube ao poder municipal. Detalhe: Tibau do Sul não possui leitos de UTI, assim como São Miguel do Gostoso.

Bem instalados

Suzana e Carlos Fonseca desembarcaram há alguns dias em Trancoso, no sul da Bahia, onde irão passar a virada de ano. Estão hospedados em uma das melhores casas do vilarejo: a Villa 21, que fica na Praia dos Nativos. A residência, muito utilizada para grandes festas de casamento, possui projeto arquitetônico de Paulo Jacobsen, paisagismo de Marcelo Faisal, 12 suítes e 2.800m2 de área construída. Carlos Fonseca é ex-sócio do BTG Pactual e um dos fundadores do banco digital C6Bank.

Espírito criativo

Mineira radicada na Suécia, Kelly Svensson caprichou nas criações de suas joias para apresentar a primeira coleção, sábado, durante encontro intimista, em Trancoso, no sul da Bahia. Por lá, ela abriu um espaço dentro da pop-up Trancoseando, onde, durante o verão, irá exibir as criações com cores vibrantes e design contemporâneo da Deus Dois. A marca, fruto de uma parceria com o designer francês Phillipe Saine, aposta em peças contemporâneas e sofisticadas, inspiradas na riqueza e exuberância da cultura brasileira.

O espaço tem projeto assinado pelo arquiteto baiano David Bastos e conta com vasos de barro produzidos por Paulo Zafalão e Dona Dagmar. David concebeu o local para ser orgânico e chique, bem ao estilo do famoso vilarejo, localizado a 77 quilômetros de Porto Seguro.

Temporada baiana

O banqueiro Azuri Safra, filho mais velho do saudoso Moise Safra, cofundador do Banco Safra, escolheu Trancoso, no sul da Bahia, para passar o Réveillon. Ontem à tarde, ele foi visto, com seguranças, no beach club do Uxua. Azuri, aliás, é habitué do vilarejo há alguns anos.

Rodada de investimento

A Intera, startup baiana comanda por Paula Morais, Augusto Frazão e Juliano Tebinka, acaba de receber mais de 2,5 milhões de reais em sua primeira rodada de investimento. O valor será aportado em tecnologia e na ampliação do time de vendas. Neste ano, a Intera já cresceu 200%, comparado com 2019, e o faturamento superou os R$ 3 milhões nos últimos anos. A previsão é dobrar a receita em 2021 e crescer 150% até o final do próximo ano.

Cidadão soteropolitano

O advogado Antonio Maria Porpino Peres Júnior recebeu, ontem pela manhã, o título de cidadão soteropolitano concedido pela Câmara Municipal de Salvador. A entrega da honraria, proposta pela vereadora Ana Rita Tavares, ocorreu de forma virtual. Cônsul-geral honorário da Romênia na capital baiana, Peres nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1971.

Ele é formado em Direito pela Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e tem pós-graduação em Direito Imobiliário e Direito Processual Civil, além de curso Executive MBA, pelo Instituto de Empresas Business School, em Madri, na Espanha.

Bianca Brandolini (Foto: Redes Sociais)

Mudança de ares

A modelo e designer Bianca Brandolini, filha da condessa brasileira Georgina Brandolini, trocou a tradicional temporada de fim de ano em Trancoso por uma viagem para a Costa Rica.

Na noite do último domingo, Bianca foi vista na praia de Santa Teresa, uma das mais exclusivas da região. É lá, inclusive, que a modelo Gisele Bündchen, mantém uma mansão avaliada em mais de 20 milhões de dólares.

Por falar em mansões, a da família Brandolini, construída sobre as areias de Trancoso, segue sendo referência de luxo no vilarejo baiano.