Filho de Gugu critica mãe e diz que irmãs estão sendo manipuladas

Filho mais velho do apresentador Gugu Liberato (1959-2019), João Augusto Liberato, 19 anos, criticou a decisão da mãe, Rose Di Matteo, de emancipar as filhas Marina e Sofia, de 17 anos. Em texto encaminhado ao jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, João afirmou que as duas irmãs estão sendo "manipuladas" na discussão sobre o inventário do pai (leia o texto completo abaixo).

"Fico triste e indignado em ver as mentiras e a nova manipulação que vêm sofrendo as minhas irmãs, duas adolescentes, que não percebem que as pessoas estão atendendo seus próprios interesses. Se tivessem mais idade e experiência perceberiam, sem dúvida", alfinetou o mais velho sobre a emancipação das irmãs, revelada pela jornalista Mônica Bergamo, do jornal Folha de São Paulo.

As adolescentes, que agora podem escolher o caminho jurídico que julgarem mais conveniente, contrataram o advogado Nelson Willians para sua defesa. Willians, que também defende Rose em ação pelo reconhecimento de sua união estável com o apresentador, disse à Folha de São Paulo que as irmãs estavam insatisfeitas com a falta de informações sobre o inventário e a administração dos bens de Gugu.

A tarefa está sob responsabilidade da irmã do apresentador, Aparecida Liberato, e dos advogados Dilermando Cigagna Júnior e Carlos Regina. João Augusto afirma, no texto, ter "absoluta confiança" na tia e nos advogados que, segundo ele, defendem a família "dessa aventura fantasiosa e dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família".

Eu, como filho primogênito do meu querido pai Gugu Liberato, repudio fortemente as notícias que circulam sobre a duvidosa emancipação das minhas irmãs e confirmo sem dúvida alguma, a minha confiança nos advogados da família, o Dr. Carlos Regina a frente do Inventário do meu pai e que, contava com sua total e absoluta confiança por muitos anos e Dr. Dilermando Cigagna Jr que defende a nossa família dessa aventura fantasiosa e dos desacertos causados infelizmente pela minha mãe e sua família.

Confirmo também a confiança total em minha tia Aparecida Liberato, nomeada em vida pelo meu pai como a responsável para cumprir o testamento e cuidar e proteger minhas irmãs Sofia e Marina, ambas menores de idade. Assim era a vontade de meu pai e acredito que todos deveriam respeitá-la, porque se amanhã herdarmos algo, será fruto exclusivo de seu trabalho. Só posso imaginar que a atitude de envolver as minhas irmãs indevidamente e orientar para que mintam, seja fruto do desespero, já que a verdade está colocada no processo judicial e elas no fundo, sabem disso. Peço, se possível, a mídia composta por ex-colegas de meu pai, também jornalista, que não se deixe enganar por mentiras cujo objetivo é desrespeitar a última vontade expressa em testamento por meu pai.

Muito obrigado, João Augusto Liberato.