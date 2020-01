Filho de Gugu deixa mãe nos EUA e prefere vir ao Brasil passar natal com a avó

Foto: Reprodução

O filho de Gugu, João Augusto Liberato, 18, preferiu deixar a mãe, Rose Miriam, nos Estados Unidos e embarcar para o Brasil para passar o natal de 2019 ao lado da avó paterna, Maria do Céu. As informações são do programa Fofocalizando.

O filho de Gugu Liberato mora com a mãe e as irmãs no exterior. No Natal, teria ficado junto da mãe do apresentador. Além de não estar com Rose na data especial, João Augusto também teria ficado longe dela no Ano Novo.

Conforme o Fofocalizando, o jovem aproveitou o Réveillon com a namorada, que também mora no exterior. João é irmão das gêmeas Marina e Sofia.

Gugu morreu em 22 de novembro após sofrer um acidente doméstico. Ele curtia férias com a família em Orlando, nos Estados Unidos, quando subiu ao sótão de casa. O piso cedeu e Gugu caiu de uma altura de cerca de três metros.