Filho de Huck e Angélica deixa UTI e vai para quarto após acidente

(Foto: Reprodução)

Benício Huck, filho de 11 anos dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, deixou a UTI e foi para um quarto do hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. As informações foram divulgadas em boletim assinado pela equipe médica da unidade.

O garoto sofreu um acidente quando praticava wakeboard, esporte em que uma prancha é puxada por uma lancha, na tarde do sábado (22), em Ilha Grande. Ele sofreu traumatismo craniano e passou por uma neurocirurgia no domingo (23).

O quadro clínico e neurológico de Benício se mantém estável, diz o boletim. Uma ressonância magnética feita no crânio dele hoje mostrou uma "evolução satisfatória" no trauma sofrido. Por conta disso, ele teve alta da UTI.

O apresentador falou ao Fantástico ontem sobre a recuperação de Benício, afirmando que será feita com calma, por se tratar de uma lesão na cabeça. “Ainda não tem (previsão de alta do hospital). Também acho que não tem que ter pressa nisso. Acho que uma cirurgia neurológica na cabeça é uma cirurgia neurológica na cabeça. Você tem que fazer com calma, um passinho de cada vez. Por mais traumático que seja para os pais e para ele estar passando por isso, a gente tem que aprender nessas situações difíceis”, afirmou o apresentador.

Huck contou como foi o acidente. "Ele caiu. A prancha bateu na cabeça dele. Ele ficou consciente o tempo inteiro. Ocorreu um afundamento relevante e a gente achou que ele tinha que vir para o hospital. Ele veio e não saiu. Foi uma fratura craniana. O protocolo era cirúrgico", disse Luciano.