Filho de Joelma vai morar com Ximbinha e é bloqueado pela mãe: 'Não vou escolher lado'

O filho de Joelma, Yago Matos, afirmou que foi bloqueado pela cantora nas redes sociais depois que decidiu ir morar com o padrasto, Ximbinha, ex-marido da mãe. Conversando com internautas em um bate papo, Yago explicou que está vivendo em Belém com o guitarrista e a atual mulher dele.

“Vim morar de Belém a trabalho e não deixei de seguir minha mãe. Eu fui bloqueado. Não estou brigado com ela, mas também não vou escolher lados, ambos são os meus pais. Se eles têm problema entre eles, eles que resolvam. Preguiça desses problemas de família”, disse Yago.

Yago, de 25 anos, é filho de Joelma com o advogado Robson Leão, mas chama Ximbinha, que casou com a mãe quando ele era novo, de pai. Mas, aparentemente, Joelma não levou o bem o fato do filho estar vivendo com o ex e com Karen Kethlen Fernandes, atual de Ximbinha que é apontada como pivô da separação do casal.

Segundo o Extra, justamente por Ximbinha estar vivendo com a mulher que teria sido um dos motivos para o fim do casamento, Joelma tem evitado que a filha deles, Yasmin, de 16 anos, passe as férias com o pai em Belém. Ximbinha que tem viajado para encontrar com a adolescente.

Joelma e Ximbinha se separaram em 2015, após 18 anos de relacionamento. Na época, houve muita briga e troca de acusações. Logo após o término, o guitarrista assumiu romance com Karen.