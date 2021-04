Filho de jornalista da Globo nasce em ambulância em Londres

O correspondente da TV Globo em Londres, Pedro Vedova, compartilhou, nesta quarta (28), uma foto do nascimento do segundo filho, Antônio, que nasceu em uma ambulância. Segundo Pedro, o bebê nasceu há duas semanas. Gabriela Vidigal, esposa do jornalista, seguia para o hospital na ambulância, mas nasceu antes de chegar na unidade de saúde.



"Esse levado nasceu na ambulância. Duas semanas atrás, meu menino preferiu o colorido das sirenes em vez do branco do hospital. O parto normal foi surreal. Minha mulher - pronta, conectada e empoderada - tinha o caos sob controle. No fundo, sabíamos que era só pressa do Antonio de distribuir amor no mundo", contou o jornalista no Instagram.



Pedro e Gabriela já são pais de uma menina. Diversos jornalistas de vários veículos parabenizaram o jornalista. Entre eles, a baiana Rita Batista, também repórter da Globo. "Coisa mais linda!!!! O neném, a história, esse texto!!! Parabéns!!!", escreveu Rita.



Outro colega de profissão, Felipe Brisolla, do SporTV, fez elogios ao NHS, o SUS do Reino Unido. “Com essa família linda, eu também teria pressa para chegar logo. Viva o Antônio. (E viva o SUS britânico)”, escreveu.