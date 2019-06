Filho de Luciano Huck e Angélica tem alta de hospital no Rio

Benício, 11 anos, filho do meio de Luciano Huck e Angélica, teve alta do hospital em que estava internado no Rio de Janeiro. Ele sofreu um acidente enquanto praticava wakeboard neste fim de semana.

"O paciente Benício K. Huck evoluiu com excelente recuperação clínica do trauma cranioencefálico, e recebeu alta hospitalar hoje para sua casa acompanhado de seus pais. Deverá ser reavaliado pela equipe médica nos próximos dias, em nível ambulatorial", diz o boletim médico divulgado pelo hospital.

Ontem, o hospital já havia informado que Benício teve alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital e havia sido transferido para o quarto, após ter uma "evolução satisfatória do trauma craniano".

Benício bateu a cabeça no acidente de wakeboard que sofreu no sábado. O garoto sofreu um traumatismo cranioencefálico e foi submetido a uma neurocirurgia.

Luciano Huck deu entrevista ao Fantástico ontem e comentou sobre o acidente que o filho sofreu enquanto praticava wakeboard em Angra dos Reis, no litoral fluminense.

"Ele caiu. A prancha bateu na cabeça dele. Ele ficou consciente o tempo inteiro. Ocorreu um afundamento relevante e a gente achou que ele tinha que vir para o hospital. Ele veio e não saiu. Foi uma fratura craniana. O protocolo era cirúrgico", disse Luciano, que comentou também que o filho está bem após a cirurgia, mas sem previsão de alta.

O apresentador também usou as redes sociais no domingo para informar que seu filho passa bem após sofrer um acidente e ter sido operado no hospital.