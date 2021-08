Filho de vítima no Dois de Julho presta depoimento

"Levei meu sobrinho hoje, para depor. Ele presenciou a morte do pai e me falou que quer justiça", diz Welbert Lopes, 33, irmão da vítima do idoso de 98 anos, no bairro Dois de Julho. O filho de 14 anos de Welton Lopes, morto com dois tiros no peito pelo vizinho, assistiu toda a cena. O tio explica que o menino já está recebendo apoio psicológico e que fez questão de depor no caso.

"No momento em que meu sobrinho foi depor, eu não entrei na sala, só ele e a mãe dele. Quando ele saiu, deu para perceber que foi difícil para ele relembrar tudo. A mãe dele também estava bem abalada, porque ela gostava muito do meu irmão, porque o divórcio e a conversa entre eles sempre foi tranquilo", diz Welbert.

Ele conta que prestou depoimento na quinta-feira (27) e foi quando os policiais pediram que ele levasse, também, o sobrinho até até a Delegacia de Homícidios e Proteção à Pessoa (DHPP). "Me senti apoiado na delegacia e acredito que a equipe está se empenhando. O delegado pediu que eu levasse meu sobrinho. Ele me disse que queria sim, depor, para que isso tudo não passe em branco. Ele quer justiça".