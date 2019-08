Filho diz que Betty Lago assinou novo testamento 'por vontade própria'

Os filhos da atriz Betty Lago, que morreu em 2015, continuam na disputa pela herança. O filho Bernardo negou as acusações de que manipulou a mãe para que assinasse um novo testamento já na reta final da vida, sob efeito de medicamentos.

"Repudio as falsas acusações. Estive diariamente ao lado da minha mãe durante os 3 anos de batalha que ela travou contra o câncer. Me mudei para sua casa, acompanhei todas as consultas médicas e nas 40 sessões de quimioterapia segurei sua mão para amenizar a dor", diz ele em carta enviada ao "A Tarde é Sua". O testamento novo deixou 80% da herança para Bernardo e 20% para a irmã, Patrícia, que questiona judicialmente o documento.

Bernardo garante que Betty quis mudar o testamento por seu próprio desejo. "Foi por vontade própria, duas semanas antes de falecer, que ela decidiu fazer seu testamento e não foi influenciada por ninguém. A assinatura ocorreu às claras, todos que estavam presentes puderam presenciar a leitura na íntegra e todas as assinaturas foram concluídas. Vivi com ela os melhores momentos da minha vida", diz.

Ele acusa a irmã de querer "macular" sua imagem e diz que ela preferiu ficar distante da família mesmo depois que Betty começou a enfrentar o câncer. Ele ainda questiona os laudos do homecare da atriz, que indicavam que dois dias antes da morte Betty tinha "grau de orientação confuso, desorientado, grau de consciência no pior estágio, torporoso".

Duas salas comerciais que fazem parte da herança já foram a leilão, sendo arrematadas por R$ 437.405,68 e por R$ 188.400.00, segundo mostrou o programa, que ainda informou que salas com a mesma dimensão no prédio custam R$ 625 mil.

Patrícia pede na Justiça equiparação da herança, para que cada um dos irmãos fique com 50%. Ela diz que o irmão já leiloou as salas e também perdeu um dos apartamento por não pagar IPTU.