Filho diz que Chorão torcia por Rayssa, mas cantor morreu antes de Fadinha andar de skate

Chorão, ex-vocalista do Charlie Brown Jr., era apaixonado pelo skate e com certeza teria torcido muito para Rayssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio. No entanto, o músico morreu em março de 2013 e não conseguiu acompanhar o surgimento da Fadinha, medalhista de prata, que começou a praticar o esporte aos seis anos, em 2014.

Alexandre Abrão, filho do cantor, parece não ter levado esse ponto em questão ao publicar um story onde garantia que seu pai conhecia a atleta, inclusive falando que "ela ia longe".

"Meu pai via essa menina andar de skate na internet e falava que ela ia longe... Olha a Rayssa nas olimpíadas", escreveu Alexandre no Instagram.

Diante da repercussão, Alexandre apagou a homenagem que tinha feito a Rayssa associando ao nome de Chorão, e tentou se explicar.

"Ok, vamos lá: parece que eu não sei fazer contas e que faço tudo para aparecer. Isso não muda o fato de que a pessoa em questao (Chorão) estaria pulando feito um louco com a conquista de uma garotinha de 13 anos. Já foi (o erro), esqueçam", disse Alexandre.