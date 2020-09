Filho diz que estado de saúde de Vanusa é grave: 'Dependemos de uma reação'

Internada desde 5 de setembro no Complexo Hospitalar dos Estivadores, em Santos, litoral de São Paulo, desde a tarde de terça-feira (22), Vanusa sofreu uma piora em seu estado clínico e foi transferida para a Unidade de Terapia Intensiva do hospital.



Nesta quarta-feira (23), o filho dela, Rafael Vannucci, falou que Vanusa segue intubada e sedada mas não sente dores, detalhe que o deixou um pouco mais tranquilo em relação ao estado de saúde da mãe. Exames detectaram que ela apresentou uma piora no quadro e a presença de água nos pulmões.



“Minha mãe está em estado grave por uma série de motivos, como estar intubada. Também por conta da idade e do histórico de doenças dela, os médicos me esclareceram que é impossível dizer que o quadro dela não é grave. Ela apresentou um quadro de piora no pulmão, teve alteração de pressão, então, tudo isso fez com que a intubassem para preservar suas vias respiratórias. Agora, dependemos de uma reação dela”, contou Rafael Vannucci ao portal OFuxico.



Rafael disse que a dependência em remédios, a bebida e a depressão causaram todo o transtorno na saúde de Vanusa. “Há 12 anos ela foi atingida por problemas com remédios, bebidas, depressão e dependência química. Tudo piorou há cerca de 5 anos. Ela pegou uma bactéria, a H Pylori, que ela contraiu ao tomar água. Essa bactéria a fez emagrecer quase 40 quilos e isso agravou tudo, porque ela ficou debilitada e as medicações passaram a não fazer mais efeito para ela”, pontuou.



Segundo Rafael Vannucci, os médicos explicaram que a cantora sofre de uma síndrome demencial, e não de Alzheimer. Entende-se por síndrome demencial a condição adquirida, caracterizada por declínio cognitivo e com comprometimento das funções sociais e funcionais. É um termo geral para várias doenças neurodegenerativas que afetam principalmente pessoas na terceira idade.

