Filho do ex-prefeito de Itabuna é preso novamente por tortura e morte de vaqueiro

O empresário Markson Monteiro de Oliveira, filho do ex-prefeito da cidade de Itabuna, Fernando Gomes, foi preso novamente torturar e matar um vaqueiro no município de Floresta Azul, na região sul da Bahia. Segundo a TV Santa Cruz, a prisão aconteceu na terça-feira (18), em um condomínio na cidade de Aracaju, em Sergipe, onde ele residia há cerca de dois meses.

A operação foi coordenada pela Polícia Federal de Ilhéus, em parceria com a PF de Sergipe. Um outro homem envolvido no crime, identificado como Ilmar Barbosa Marinho, também foi preso. Ilmar foi localizado em Ilhéus e está detido no Presídio Regional Ariston Cardoso.

Os dois são acusados do crime ocorrido em 2006. O crime aconteceu na fazenda em que ele é dono, em Floresta Azul. Segundo informações do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Marcos Gomes, como Markson é conhecido, foi apontado pelos familiares do vaqueiro Alexandro Honorato.

O pedido de prisão definitiva em regime fechado dos dois suspeitos foi feito pela Vara Criminal de Ibicaraí, responsável pelo caso. Eles são indiciados pelos crimes de tortura, cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os dois foram presos, sem possibilidade de recursos.

Prisão anterior

Em outubro de 2020, Markson havia sido preso após o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) decidir pelo cumprimento do mandado de prisão expedido em 8 de fevereiro de 2007. Apesar da prisão, o empresário acabou sendo liberado pela Justiça.

Markson Oliveira foi condenado pela primeira turma da 2ª vara criminal do TJ-BA a 13 anos de prisão.

Polêmica envolvendo o prefeito de Itabuna

No início do mês de julho em um anúncio, nas redes sociais, sobre as ações municipais referentes ao comércio durante a pandemia do coronavírus, o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes, que é pai de Markus Oliveira, declarou que autorizaria que estabelecimentos comercias reabrissem "morra quem morrer".