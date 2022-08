Filho é preso por simular sequestro para extorquir a mãe na Bahia

Um homem foi preso acusado de simular um sequestro para extorquir dinheiro da próopria mãe, na quarta-feira (24), em Juazeiro do Norte, no Ceará. O crime aconteceu em Juazeiro, na Bahia, onde mãe e filho moram, mas o suspeito foi achado na cidade cearense. Um comparsa acusado de ajudá-lo também foi preso.

A mulher prestou queixa na delegacia sobre um suposto sequestro do filho na terça-feira (23), informando que estava recebendo mensagens pedindo pagamento de resgate. Ela chegou a fazer um pagamento de cerca de R$ 600.

Mesmo depois do pagamento, as mensagens continuaram chegando. Em vídeos, o comparsa simulava agressões ao filho da vítima, como provas de que o mantinha em cativeiro.

Os dois acusados, que não tiveram nomes divulgados, foram presos após trabalho conjunto entre as polícias da Bahia e do Ceará. Eles vão responder por extorsão, com pena de quatro a dez anos de prisão.