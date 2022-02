Filho manda carta para o pai: 'Se eu fosse branco, você ia gostar mais de mim?'

Uma carta do filho mais velho abalou o empresário Gustavo Bregunci. O menino de 9 anos perguntava se a família gostaria mais dele se fosse branco. "Quando li a carta foi de embrulhar o estômago, uma sensação de me sentir impotente por não preencher todas essas lacunas que ele tem", diz o pai ao G1 MG.

A família mora em Belo Horizonte e Gustavo compartilhou a carta de Guilherme nas redes sociais.

Guilherme, que é negro, foi adotado por Gustavo e Karina quando ele tinha 1 ano e 2 meses. Depois, o casal teve os filhos Henrique, de 7 anos, e Felipe, de 5.

(Foto: Acervo Pessoal)

"Sempre fomos bem transparentes com o Guilherme, nunca omitimos nada, e meu filho sempre teve muita facilidade para falar das emoções dele", explica o pai. "Desde que as aulas presenciais voltaram, ano passado, ele já vinha levantando essa questão de cor da pele, que era o único com pele escura, era 'diferente'. Na nossa casa todo mundo é 'diferente', os meus caçulas são crianças especiais", acrescenta o pai.

Gustavo diz que sempre conversa com Guilherme, inclusive sobre racismo. A carta foi escrita pelo menino após um desses papos, na semana passada. O menino deixou a carta no travesseiro do pai e foi dormir.

O empresário diz que após o baque, escreveu uma resposta. "O papai te ama muito porque você é exatamente do jeito que é", diz um trecho.

"Ele me disse que tinha recebido minha carta de volta e tinha ficado emocionado com a minha resposta. A sociedade vem fazendo um estrago com esse racismo estrutural, anular emocionalmente uma criança dessa forma é cruel demais", avalia o pai.