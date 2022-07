Filhos de Cid Moreira pedem nova investigação contra madrasta na Justiça

Os filhos de Cid Moreira, Roger e Rodrigo Moreira, abriram uma nova ação contra a madrasta, Fátima Sampaio Moreira, atual mulher do jornalista. Eles pedem, junto ao Ministério Público Federal, que ela seja investigada por dilapidação de patrimônio do ex-âncora do "Jornal Nacional", segundo informações do UOL.

Fátima, segundo a ação registrada na segunda-feira (25), teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva".

Em 2021, os filhos pediram pela interdição de Cid Moreira, alegando senilidade. A nova ação tem o intuito de fazer com que Fátima devolva os patrimônios. Cid ainda não passou pela avaliação psicológica solicitada no ano passado, segundo advogado de Roger e Rodrigo ao UOL, Angelo Carbone.

"Ela transferiu para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões, e está sempre tentando vender imóveis. O dinheiro é mandado ao exterior para uma irmã de Fátima, que mora em Miami, nos EUA. Nossa esperança é que a polícia verifique como isso é feito. Ele aceita tudo o que ela quer", afirmou ao portal.

Segundo o texto, ela também tem acesso aos pagamentos feitos a Cid Moreira pela Rede Globo, que ainda mantém contrato vigente com o jornalista. Antes de iniciar o relacionamento com Fátima Sampaio Moreira, o ex-apresentador foi casado com Ulhiana Naumtchyk por sete anos.

Resposta de Cid

A ação também diz que Fátima se aproveita da "senilidade, idade e doença de Cid, que não sabe bem o que faz". A acusação não se aprofunda sobre o quadro de saúde do apresentador, que comentou sobre o caso em entrevista a Splash: "Foram coisas tão absurdas, dizendo que eu tava passando fome. Meu Deus! Como? Como eu teria a saúde que eu tenho... Dormi mal uns dez dias (após as acusações), mas não perdi a fé em Deus e superei", disse.

Ele ainda diz que é impossível uma reconciliação com Rodrigo e Roger Moreira, pois eles "erraram de uma maneira definitiva" motivados por "interesse financeiro".