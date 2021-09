Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na Praia do Emissário, em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), nesta segunda-feira (30).



De acordo com Ivanaldo Soares, coordenador da Defesa Civil do município, o animal media 7 metros e pesava cerca de duas toneladas.



Equipes da Defesa Civil de Camaçari e do Projeto Tamar estiveram no local para realizar o enterro do animal nesta terça-feira (31). Segundo o G1, ainda não há informações sobre a causa da morte.