Filhote de gato é resgatado após cair em poço de sete metros no sul da Bahia

Um filhote de gato que caiu em um poço de 7 metros de profundidade, no município de Una, no sul da Bahia, foi resgatado por uma equipe de busca e salvamento do 5° Grupamento de Bombeiros Militar (5°GBM/Ilhéus), na manhã desta terça-feira (26).

Ao chegarem no local, por volta das 7h, os militares perceberam que a "boca de visita" do poço era bem estreita e precisaram de equipamentos para ampliar a entrada com segurança para não causar ainda mais trauma no animal. Um sistema de ancoragem ainda foi montado para que o gatinho Romeu pudesse ser resgatado de forma segura.

Sem ferimentos aparentes, após o resgate, Romeu foi deixado sob os cuidados da tutora, que recebeu algumas orientações dos bombeiros.

Caso perceba algum animal preso num local de difícil acesso o Corpo de Bombeiros deve ser acionado através da central 193. O resgate realizado de forma inadequada pode causar maiores traumas no animal.