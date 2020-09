Filhote veste terno para conhecer nova família, mas ninguém aparece para buscá-lo

Mesmo com apenas alguns meses de vida, Vicente, um cachorrinho de Bogotá (Colômbia), já passou por uma grande decepção em sua vida. Uma pessoa o encontrou no abrigo onde morava e prometeu que o levaria para casa.

Aí veio a felicidade, e a ansiedade era tanta que os funcionários e voluntários do local arrumaram o doguinho para o dia especial. Vicente tomou um banho e chegou a vestir um terno para recepcionar a nova família.

Mas, segundo o Clarín, as horas foram passando e nada do novo tutor aparecer. Foi quando todos perceberam: o cachorro levou um bolo.

Todos do abrigo ficaram desolados e decepcionados, mas não desistiram de encontrar um lar para Vicente.

Foi quando decidiram compartilhar as fotos dele e a história no Facebook. “Eles deixaram Vicente vestido e chateado e ele ainda está disponível para adoção”, começou o post que compartilharam no Facebook e Instagram junto com a foto mais adorável do cachorrinho.

“O suposto adotante de Vicente nunca veio buscá-lo. Quando ele estava pronto para ir para casa, tomando banho, cancelou sua adoção”, disseram no post que rapidamente se tornou viral com milhares de comentários em que os usuários se ofereciam para adotar o filhote.

“Aí nos perguntam por que somos tão rígidos com o processo , por isso mesmo! Porque não queremos ter a menor dúvida de que nossos peludos vão ficar em excelentes mãos a vida inteira”, destacaram na publicação. E insistiram na importância da responsabilidade que se deve ter ao adotar um animal de estimação: “Se você quiser adotar, lembre-se que é um compromisso para sempre, animais não são coisas que você pode ter quando quiser ter um animal de estimação. cachorro".

Normalmente as publicações da fundação no Instagram têm entre 1.000 e 3.000 reações, adicionando comentários e "curtidas" . Mas a história de Vicente explodiu. Mais de 80 mil curtidas e cerca de 5 mil comentários de usuários de diversas partes do mundo fizeram com que o cachorrinho recebesse todo o carinho que seu "não adotante" havia tirado dele.

A avassaladora quantidade de mensagens que receberam nas redes de abrigos de animais foi tal que decidiram contar como o romance do cachorrinho se desenrolou: “Obrigado a todos os interessados, Vicente já foi adotado. Ainda temos mais de 40 peludos à espera de um casa. Eles podem nos escrever internamente para compartilhar os peludos e o formulário de adoção com os requisitos".

“Estamos felizmente surpresos que Vicente tenha chegado tão longe, eles nos escreveram da Itália, Alemanha, França, Argentina, Peru e muitos outros países latino-americanos para nos dizer que viram Vicente e a fundação e querem fazer parte desta história. Obrigado!".