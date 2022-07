Filipe Ret é alvo de operação, após suposta distribuição de maconha em show

O rapper Filipe Ret é alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (19). A ação acontece dentro da investigação sobre a distribuição gratuita de cigarros de maconha em um show, há cerca de um mês.

A polícia cumpre cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao cantor no RJ, como a casa dele, em um prédio no Flamengo. Foram apreendidos maconha e material para enrolar cigarros. Também foi cumprido um mandado em um resort em Angra dos Reis, onde o cantor está hospedado.

'Open beck'

Filipe Ret gerou burburinho nas redes sociais ao compartilhar algumas cenas do seu aniversário. Durante o evento, o rapper liberou um balde lotado de cigarros de maconha para seus convidados.

As imagens circularam nas redes sociais e dividiram opiniões. Muitos simpatizantes acharam a ideia do "Open Beck" genial, outros mais críticos comentaram que isso só ocorreu sem dar caso de polícia porque foi em uma festa de ricos.

De acordo com o delegado Marcus Amin, titular da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE), as investigações começaram após a polícia tomar conhecimento do ocorrido através da publicação nas redes. O objetivo é apurar a possível prática de tráfico de drogas.