Filme de cineasta baiano Aly Muritiba é premiado no Festival de Veneza, na Itália

(Divulgação)

Aly Muritiba nasceu em Mairi, no interior da Bahia e mora em São Paulo

O cineasta baiano Aly Muritiba, nascido no município de Mairi, a 322 km de Salvador, ganhou o prêmio do público da mostra paralela Venice Days, do Festival de Veneza, com o longa-metragem Deserto Particular. O filme conta a história de Daniel — interpretado por Antonio Saboia (Bacurau)—, um ex-policial que mora em Curitiba e tem uma vida infeliz, até que decide partir numa jornada pelo sertão baiano à procura de Sara (interpretada pela baiana Laila Garin) uma mulher por quem se apaixonou após trocas de mensagens por aplicativos. Confira o trailer abaixo:

(Divulgação)

Claudia di Moura vai voltar à telinha em duas produções globais

Dose dupla

A atriz baiana Claudia di Moura, que estreou na televisão vivendo Zefa, na novela Segundo Sol, está voltando a telinha da Globo em dois novos trabalhos. Este mês, ela entra na atual temporada da série Sob Pressão interpretando a avó de um menino gravemente ferido num acidente. Com contrato renovado com a emissora carioca, a atriz, que viveu uma empregada doméstica na sua primeira novela, agora será uma poderosa dona de uma siderúrgica na novela das 21h, Cara e Coragem, escrita por Claudia Souto e prevista para estrear em maio do ano que vem.

(Foto:Romero Cruz/Divulgação)

Felipe Schaedler comanda o Banzeiro em Manaus e São Paulo

Oito mãos

Fabrício Lemos e Lisiane Arouca recebem amanhã (15), os chefs Felipe Schaedler – do Banzeiro (AM e SP) e Tássia Magalhães – do Nelita (SP) para a segunda edição do projeto de alta gastronomia Origem Convida, no restaurante Origem, no Caminho das Árvores. O projeto tem como objetivo promover o intercâmbio entre cozinheiros das mais diversas localidades.

(Divulgação)

Carlinhos Brown e Deborah Colker no estúdio Ilha dos Sapos

Chegada da Cura

O espetáculo Cura, da coreógrafa Deborah Colker, com trilha sonora de Carlinhos Brown, que teve a estreia adiada em função da pandemia, será exibido na Globoplay, no dia 25 de setembro, às 20h, com transmissão gratuita e aberta para todo o Brasil.

Salões de arte

A Fundação Cultural do Estado da Bahia – FUNCEB - abriu consulta pública para debater a volta dos Salões de Artes Visuais da Bahia. O objetivo, segundo a instituição, é ampliar a participação da comunidade artística na construção da nova edição do evento que deve retornar em 2022, após três décadas da sua primeira edição. A consulta pública, disponível do site da fundação, estará disponível até 1º de outubro.

(Foto:Caio Diniz/Divulgação)

Sofia Muzzio é filha de baiana com argentino

Moda & estilo

Sofia Muzzio vai lançar a Visar, uma consultoria especializada em Visagismo, Estilo e Imagem. Com formação em diferentes áreas deste conhecimento, a baiana quer agora aplicar na prática todo o conhecimento adquirido em instituições conhecidas em todo o mundo.





(Foto:Artur Viana/Divulgação)

Chico Mazzoni celebra 38 anos de carreira com exposição

Arte na rede

Excelsos Excessos – Reciclagem do Barroco é o nome da nova exposição que o artista visual baiano Chico Mazzoni está apresentando no espaço virtual (www.chicomazzoni.art.br/expo2021) até 31 de dezembro. A mostra, a 19ª da carreira do artista, reflete os últimos quatro anos de sua produção artística.

(Divulgação)

Solange Borges está fazendo um trabalho de resgate da cozinha de terreiro

Tradição e modernidade

Pelo segundo ano consecutivo, a Culinária dos Povos Tradicionais da Bahia, realiza este mês, mais uma ação para fortalecer a gastronomia negra. Este ano, em função da pandemia, o evento é transmitido pelo Youtube, às segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h. Na programação, temas relevantes como o legado indígena, as folhas, desafios da culinária negra, dentre outros, além de convidados especiais, como Solange Borges, de Lauro de Freitas, que vem fazendo um belo trabalho de resgate da cozinha de terreiro, além de mesas de intercâmbio entre chefs de cozinha.

Aplauso

Para a Natura que aplicará R$ 1 milhão, do montante de R$ 5 milhões destinados ao Edital Natura Musical 2021, exclusivamente para projetos da Bahia

Vaia

Primeiro foi a educação, agora é a saúde (privadas) que está sendo concentrada nas mãos de grandes grupos. Isso dificulta a concorrência e custa caro ao consumidor