Filme derivado da série 'Família Soprano' ganha trailer; assista

O filme The Many Saints of Newark (Os muitos santos de Newark) ganhou nesta terça-feira (29) seu primeiro trailer. A história vai mostrar os anos de adolescência e juventude de Tony Soprano, patriarca da série "Família Soprano", da HBO.

O filme se passa em 1967, antes do que foi mostrado na série, sucesso entre 1999 e 2007. Esse formato é conhecido como "prequel". Veja o trailer:

O mafioso é interpretado no filme por Michael Gandolfini, filho de James Gandolfini, astro que viveu Tony Soprano na TV. James faleceu em 2013. Na história, Tony está sendo preparado pelo tio para assumir o comando dos negócios da família na máfia.

Na época, tensões raciais estão explodindo em toda Newark, onde a série se passa, por conta de conflitos entre moradores negros e os de origem italiana.

O filme vai fazer parte do catálogo da HBO Max. Também estão no elenco Alessandro Nivola, Jon Bernthal, Corey Stoll e Vera Farmiga. A direção ficou com Alan Taylor (Game of Thrones), e o roteiro é de David Chase (criador da série originalmente) com Lawrence Konner (O Planeta dos Macacos).