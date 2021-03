Filme repetido: Bahia sofre com falhas e tem defesa em crise

Se tem um setor do Bahia que tem causado preocupação nos tricolores, com certeza é a defesa. Em 2021, o Esquadrão tem assistido um filme de terror repetido do ano passado.

Em 2020, a defesa foi ponto problemático do Bahia em campo. Só no Campeonato Brasileiro foram 59 gols sofridos, o terceiro mais vazado entre todos os participantes, e recorde negativo do clube no Brasileirão por pontos corridos com 20 equipes.

A Série A chegou ao fim, um novo ciclo começou, mas os velhos problemas continuam. Nos cinco jogos que a equipe principal disputou na temporada, apenas na goleada contra o Sport a redes tricolores não foram balançadas. Em todas as outras partidas o Esquadrão sofreu pelo menos um gol.

Até aqui foram cinco tentos sofridos em cinco jogos, o que representa uma média de um gol por jogo. Ou seja, nesse cenário, o ataque tricolor já entra em campo sabendo que precisa fazer pelo menos dois gols para garantir o triunfo. Dos quatro jogos em que saiu perdendo, o time baiano só conseguiu a virada na goleada por 7x1 sobre o Campinense, pela Copa do Brasil.

A explicação para a fase ruim do sistema defensivo do Bahia passa diretamente pelas peças que compõem o setor. A defesa é praticamente a mesma que disputou a temporada anterior. A única mudança foi a saída de Ernando, que não teve o contrato renovado, para a entrada de Juninho. Com alguns atletas vivendo má fase técnica prolongada, fica difícil encontrar soluções.

Diante do CSA, na última terça-feira (23), no estádio Rei Pelé, as falhas do goleiro Douglas e do zagueiro Juninho contribuíram diretamente para a derrota por 2x0, pela Copa do Nordeste. As críticas ao camisa 1 não são novidades. O gol tricolor tem vivido fase de instabilidade.

No ano passado, por exemplo, Douglas chegou a perder posição após erros que custaram a eliminação na Copa do Brasil para o River-PI e a derrota no clássico contra o Vitória. O jogador recuperou a posição, mas ao longo do ano voltou a cometer falhas e ainda sofreu com as lesões.

Para piorar a situação, os reservas de Douglas também passaram por momentos ruins. Enquanto Anderson cometeu falhas grosseiras que complicaram a vida do Esquadrão, Mateus Claus até conseguiu dar boa resposta quando foi acionado, mas se machucou e também desfalcou a equipe na reta final da Série A. Ele voltou ao banco no duelo contra o CSA.

Com a saída de Anderson do elenco, existia expectativa pela contratação de um goleiro com mais rodagem para brigar pela titularidade. No entanto, o Bahia decidiu apostar no jovem Dênis Júnior, de 22 anos, que chegou por empréstimo do São Paulo.

Reforços na área

Não será surpresa se o sistema defensivo do Bahia ganhar a participação de novas peças nos próximos compromissos. Jogador que chegou como uma das grandes apostas do clube para a temporada 2021, o zagueiro argentino Germán Conti já está regularizado e tem ficado como opção no banco de reservas. Conti pode ser escolhido por Dado Cavalcanti para fazer a estreia contra o Altos-PI, neste domingo (28), em Pituaçu, pela Copa do Nordeste.

O Bahia ainda mira outros reforços para o setor. O zagueiro Luiz Otávio, ex-Chapecoense, ainda não foi anunciado oficialmente, mas vem treinando com o elenco na Cidade Tricolor desde o início da semana. O Esquadrão tenta ainda a contratação do zagueiro Messias, do América-MG. As conversas esfriaram nos últimos dias após a recusa do time mineiro.