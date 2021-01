Fim de uma era: relembre os 10 melhores momentos do Domingão do Faustão

A saída do apresentador Fausto Silva da TV Globo, fator que possivelmente resultará no encerramento do ‘Domingão do Faustão’, programa que está no ar desde 1989, caiu como uma bomba na manhã desta segunda-feira (25), deixando uma legião de admiradores de diversas gerações atônitos com a mudança dominical na televisão brasileira.

Faustão vai deixar a Globo no final do ano, diz colunista

Ao longo dos quase 32 anos que está no ar semanalmente, o ‘Domingão do Faustão’ foi palco de inúmeros momentos marcantes da televisão no país, afinal, diversas figuras de renome, seja local, regional ou até mesmo mundial marcaram presença no auditório de Fausto Silva. O CORREIO elencou os dez maiores momentos do programa, seja por relevância, polêmica e/ou bizarrice.

1. Tá pegando fogo, bicho!

No longínquo ano de 1994, o quadro "Os Inventores" era uma das principais atrações do Domingão do Faustão, atraindo toda sorte de mister bugigangas, incluindo o português Marcolino Pereira, que participou do programa apresentando sua churrasqueira que funcionava via controle remoto. No entanto, sua invenção acabou explodindo no palco. Sua destruição resultou no nascimento de um dos mais marcantes bordões de Faustão: o famigerado 'Tá pegando fogo, bicho!"

2. Crossover dos sonhos

Concorrentes nas tardes de domingo, Faustão e Gugu — que estava no SBT — surpreenderam o público brasileiro ao aparecerem juntos na televisão. Os dois comunicadores interagiram ao vivo e dividiram a tela em ambos canais. A ação se tratou de uma estratégia publicitária, mas ficou marcada como um dos principais momentos do Domingão do Faustão e da TV brasileira.

3. Mamonas Assassinas

Donos de um dos sucessos mais meteóricos do entretenimento brasileiro, que infelizmente foi ceifado por um trágico acidente aéreo, os Mamonas Assassinas foram uma das mais marcantes participações musicais do 'Domingão', em novembro de 1995. Escrachados como sempre e utilizando fantasias especiais, o grupo tocou seus principais sucessos, levando a plateia, a audiência e o próprio Fausto Silva à loucura.

Saída de Faustão da Globo repercute na web: 'Vai pra Globe'

4. Errooooooooooou!

A segunda temporada do quadro Sufoco, no ano de 2010, trouxe consigo um dos mais grotescos e epopeicos momentos de erros em jogos de perguntas e respostas da história da televisão brasileira. O surreal palpite de que o país que fala holandês é a Itália resultou em um dos melhores momentos da carreira de Faustão: o bordão "Errooou!", acompanhando de uma reação facial sublime.

5. Paula Fernandes desafinando o violão ao vivo

Nem todas as atrações musicais passaram por momentos de glória, pompa e circunstância no programa de Fausto Silva. Entre as diversas confusões que ocorreram em mais de três décadas da atração no ar, fica em destaque o violão que sabotou a apresentação da cantora Paula Fernandes. Restou culpar o ar-condicionado do estúdio. Aliás, a guerra entre condicionadores de ar e violas já era milenarmente conhecido por Faustão, bem assessorado há 40 anos por Paulinho da Viola, nos primórdios do Teatro Fênix.

6. Sushi Erótico

Este item da lista não apenas é um dos maiores momentos do Domingão do Faustão, e sim é um dos grandes marcos dos anos 90 na televisão brasileira. Diversas peças de onigiris, harumakis, futomakis e hot rolls eram servidos ao vivo, em horário permissivo para crianças, sobre os corpos desnudos de mulheres deitadas em uma mesa. A situação anárquica chocou até o big boss Roberto Marinho, além de, é claro, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, que rechaçou imediatamente a atração. Obviamente, apesar da sua curta trajetória, o quadro foi um sucesso, incendiando a disputa com o Domingo Legal.

7. Faustão sendo perseguido por um macaco com uma vassoura

Acreditem: antigamente, animais “treinados” faziam parte do entretenimento cotidiano popular, especialmente em circos. É claro, posteriormente surgiram as informações que muitos destes animais eram extremamente maltratados, fato que levou ao desaparecimento desta “atração”. No entanto, em 1992 este fato era extremamente corriqueiro, fazendo com que Fausto Silva conhecesse a bílis, o ódio e os maus sentimentos do macaco Jango, que o perseguiu e tentou atacá-lo furiosamente portando uma vassoura.

8. Concurso da nova loira do É o Tchan

Não há dúvidas de que o grupo É o Tchan foi um dos maiores fenômenos nacionais exportados pela república da Bahia, e em 1998, a proporção tomada pelo suíngue de Beto Jamaica, Cumpadi Washington e Jacaré foi tamanho que a definição da substituta da lendária Carla Perez foi alçada ao panteão da televisão nacional. O Domingão do Faustão foi a casa do concurso que alçou a jovem Sheila Mello ao estrelato.

9. Susana Vieira tasca-lhe beijos na boca de Ivete e de Faustão

No mundo dos aspirantes à fama, ficar com pessoas que já possuem relevância e estrelato parece um atalho para a apreciação das massas. No entanto, já ser uma estrela global mostra que não há limites para os feitos, ainda mais em rede nacional. Numa tacada só, Susana Vieira encostou seus lábios nas bocas de Ivete Sangalo e de Fausto Silva. Sim, ambos são casados, mas não há limites para o que acontece nas tardes de domingo.

10. Gato Louco

O Se Vira Nos 30 é um dos principais quadros da história do Domingão do Faustão. Em meio minuto, se revezam pessoas com talentos extraordinários, sejam desenvolvidos através de anos e anos de treinamento ou um dom natural dado por Bastet, deusa egípcia que possuía a forma felina. Thiago de Almeida, diretamente de Cuiabá, eternizou-se nos anais da televisão brasileira ao performar ao vivo, para milhões de pessoas, o gato louco, atuando de maneira ímpar, fazendo inveja aos mais conceituados atores do espetáculo Cats, da Broadway americana.