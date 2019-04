Fim do horário de Verão é aprovado pelos brasileiros

O presidente Jair Bolsonaro anunciou, no início deste mês, a possibilidade de acabar com o horário de Verão no Brasil. “Não teremos horário de Verão este ano, está quase certo”, disse no último dia 5. No que depender da vontade da maioria dos brasileiros, o fim do horário especial deve mesmo ser efetivado. Segundo levantamento do Instituo Paraná Pesquisas, 65,7% dos entrevistados concordam com o fim da medida.

O estudo ouviu 2.020 pessoas com 16 anos ou mais em 164 municípois dos 26 estados e do Distrito Federal. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O recorte regional indica o Nordeste como a região que mais concorda com o fim do horário especial. O percentual de “Concorda” na região é de 78,6%. E é de 73% no Norte e Centro- Oeste, 58,8% no Sul, e 57,5% no Sudeste. Os nove estados nordestinos já não têm horário de Verão desde 2008.

Concorda ou discorda com a decisão de acabar com o Horário de Verão esse ano? 65,7% concordam 31,1% discordam 3,2% não sabem ou não responderam Você gosta ou não gosta do horário de verão? 63.1% não gosta 32,2% gostam 4,7% nao sabem ou não responderam

Por idade, são os jovens de 16 a 24 anos aqueles que mais querem a continuidade da medida (40,6% disseram discordar do fim do horário de verão).

O fim do horário especial no Brasil é cogitado desde 2017, sob a justificativa de que já não representa uma economia expressiva.