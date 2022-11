Finados: Jardim da Saudade tem programação especial

Missas, apresentações musicais e boas memórias vão marcar as homenagens de Dia de Finados (02/11) no Cemitério Parque Jardim da Saudade, em Brotas. A programação especial, que tem como objetivo reunir familiares e amigos dos entes queridos, acontecerá durante todo o dia com transmissão ao vivo pelo site www.jardimdasaudadebahia.com.br. A primeira missa, com o Padre Edson Ferreira Menezes da Sociedade Joseleitos de Cristo (SJC), será às 8h, no crematório, acompanhada de apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França.

O Bispo Dom Marco Eugênio vai celebrar a missa campal, às 10h, e dará a benção final da manhã. Em seguida, haverá a apresentação da orquestra do Neojibá com participação do coral, do cantor André Caldeira e do arranjador Jamberê. “Finados é um dia de muita emoção, as orações e a música envolvem a todos, mas teremos ainda uma novidade, a inauguração do Jardim das Boas Memórias, além de voltarmos a realizar a chuva de pétalas, ponto alto da celebração”, diz a gerente do Jardim da Saudade, Bárbara Bembem.

Na entrada do cemitério parque e no crematório, visitantes vão receber cartões em papel-sementes de margarida, que serão plantados no Jardim das Boas Memórias. “No cartão, pode ser escrito o nome do ente querido ou uma mensagem. Vamos cultivar o jardim e em cada flor estará a lembrança dos que permanecem vivos em nossos corações e memórias”, declara Bárbara. A inauguração do jardim, no crematório, será às 16h30, sob chuva de pétalas, depois da missa campal da tarde, às 15h, com o Padre Luiz Carlos Fagundes Araújo e da apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França.

O Jardim da Saudade espera receber mais de 10 mil visitantes, na quarta-feira, fluxo registrado em 2019, antes da pandemia da covid-19. “Preparamos uma programação especial e estamos preparados para receber e acolher os familiares. Juntos faremos uma bela homenagem e lembraremos com ternura e afeto de todos aqueles que fizeram parte de nossas vidas e permanecem em nossa memória”, diz a gerente do cemitério.

O Cemitério Parque Jardim da Saudade é um dos maiores do Brasil, com 152 mil m² de área verde, jazigos, crematório, columbário (onde estão guardadas as urnas com as cinzas mortuárias), capelas, ossuário, floricultura e salão cerimonial de 100 lugares. Administrado pela entidade filantrópica Abrigo do Salvador, foi pioneiro no Nordeste a ter crematório próprio e, atualmente, está com dois fornos, atendendo à Bahia e outros Estados nordestinos.

Programação Finados

8h às 9h - Missa no crematório com o Pe. Edson Ferreira Menezes da Sociedade Joseleitos de Cristo (SJC) e apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França;

10h às 11h - Missa campal com o Bispo Dom Marco Eugênio e apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França;

11h às 12h - Apresentação da Orquestra do Neojibá com participação do coral, do cantor André Caldeira e do arranjador Jamberê Cerqueira;

15h às 16h - Missa campal com o Padre Luiz Carlos Fagundes Araújo e apresentação do Quarteto de Cordas Caribé e Joyce França;

16h30 - Inauguração do Jardim de Boas Memórias, no crematório, sob chuva de pétalas de rosas.