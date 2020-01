Financiar um imóvel ou fazer uma boa reserva?

Vale a pena financiar um imóvel em 30 anos ou é melhor fazer antes uma boa reserva financeira? Catarina Oliveira

Olá Catarine. Respondendo objetivamente a sua pergunta, se tiver como criar um plano de investimento para guardar recurso e poder comprar o apartamento à vista, ou pelo menos ter acumulado o mínimo de 60% do valor do bem, será bem mais confortável para a família. Para se ter uma ideia, ao simular um financiamento de imóvel e se programar para guardar todo mês o equivalente a 60% do valor da parcela simulada do financiamento, em aproximadamente 10 anos terá o dinheiro para comprar o seu imóvel, nas mesmas características e valor. Se trata apenas de uma estimativa é claro, porque cada caso tem aspectos distintos, mas serve de parâmetro para que possa entender a força que tem o planejamento financeiro. Vale lembrar também que, caso opte pelo financiamento, esteja plenamente consciente do valor das parcelas que passarão a compor seus gastos mensais, para evitar descontrole financeiro e possíveis problemas com a instituição que fez o financiamento.





Me formo no final do ano e venho juntando parte da bolsa do estágio para ter uma reserva enquanto consigo uma oportunidade do mercado. Onde aplicar esse dinheiro para que ele possa render além da poupança e que me permita sacar em casos de emergência? Ana Lívia Dias

Olá Ana. Para que possa rentabilizar melhor seu dinheiro, busque opções conservadoras, assim como a Caderneta de Poupança, mas que ofereçam uma rentabilidade melhor. É importante saber que os principais produtos com baixo risco, figuram na lista dos produtos de Renda Fixa, tendo como principal indicador a taxa SELIC, que vem caindo ao longo dos meses, portanto, qualquer produto conservador terá remuneração baixa no momento, mas é possível conseguir investimentos melhores que a Poupança. Pode optar por Títulos Públicos, que permitem investimentos a partir de R$ 30,00, observe apenas o tipo de título a escolher. Outra opção são os Fundos de Investimento, que possuem rentabilidade superior ao CDI, com liquidez para que possa sacar quando quiser. Recomento que busque também por Fundos Multimercados, são fundos mistos que oferecem boa remuneração com risco moderado. Agora é observar o que mais lhe agrada e se tiver dificuldade em escolher, procure a ajuda de um especialista para tomar a decisão certa. Parabéns pela sua conduta financeira e desejo muito sucesso sempre.





Qual a carteira de investimentos ideal para um investidor aposentado? Antônio Teles

Olá Antônio. O planejamento financeiro pessoal, para ser assertivo, precisa considerar todos os fatores pertinentes ao produto do planejamento, que nesse caso, são as pessoas. Cada individuo está em um momento particular da vida, compondo uma das cinco fases do ciclo de vida financeira, e na hora de escolher uma carteira, esta precisa ser adequada ao momento de vida de cada investidor. Ao propor uma carteira de investimento a um jovem recém iniciado no mercado de trabalho, cabe, se for o perfil dele, produtos mais arriscados, como Ações e outros, contudo, o mesmo não se aplica a pessoas que estão chegando na fase de aposentadoria, por uma razão simples: Quem está no início da vida financeira e comete um erro, tem tempo para recuperar e recompor seu patrimônio, mas quem já está fase de aposentadoria, não pode correr esse risco, pois está chegando o momento de usar o patrimônio rentabilizado. Sendo assim, o que recomento para investidores aposentados, são produtos conservadores, um misto de renda fixa com Multimercado, não mais que isso, para preservar o patrimônio sem expor ao risco desnecessário. Caso tenha um perfil mais arrojado e queria por razões próprias, arriscar na renda variável, o faça, mas sem comprometer mais que 5% a 10% do seu patrimônio, tendo a consciência de que se trata de produtos mais voláteis no que tange ao risco de mercado.



