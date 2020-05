Fintech oferece opção para uso imediato de dinheiro do Auxílio Emergencial

O Mercado Pago, fintech do Mercado Livre, acaba de anunciar um novo pacote de medidas para ajudar beneficiários do Auxílio Emergencial a terem acesso imediato ao dinheiro. Entre as ações, destacam-se as possibilidades de pagamento de contas, uso do dinheiro para compras e saques imediatos dos recursos com potencial de alcançar todos os milhões de brasileiros que utilizam o aplicativo Caixa Tem.

Mercado Pago pode ser usado pelo celular (Foto: Divulgação)

Até o dia 30 de maio, transferências e saques não estarão disponíveis para esses beneficiários pelo aplicativo da Caixa.

A empresa também irá oferecer saque com o Código QR em todos os caixas eletrônicos Banco24Horas com tarifa reduzida no valor de R$ 4,90, sem a necessidade de uso de um cartão físico. A fintech também está isentando as tarifas de 25 transferências na modalidade TED para contas de outras instituições por mês. Para envio de dinheiro entre contas Mercado Pago, já não há cobrança.

Hoje o Mercado Pago é uma das poucas instituições no País que oferecem a transferência do saldo do cartão de débito virtual da Caixa para uma conta, permitindo aos seus usuários o uso imediato do dinheiro.

“Estamos empenhados em simplificar a vida dos brasileiros que já têm que enfrentar muitas dificuldades em pleno cenário de pandemia. Somente no dia de ontem tivemos mais de 100 mil beneficiários que transferiram o dinheiro da Renda Emergencial para a conta Mercado Pago. É uma prova de que a tecnologia financeira é um aliado à democratização do acesso ao dinheiro nesse momento de pandemia”, explica Tulio Oliveira, vice-presidente do Mercado Pago.

Para ter acesso a todos esses benefícios, basta que o beneficiário transfira o saldo do aplicativo Caixa Tem com o cartão de débito virtual da Caixa para a conta Mercado Pago ou então pague um boleto gerado no app do Mercado Pago através do saldo do Caixa Tem. No primeiro caso, o dinheiro é creditado na hora; no caso do boleto, pode levar de 1 a 2 dias para o crédito do dinheiro.

Dessa forma, os beneficiários podem usufruir de todas as funcionalidades já oferecidas, como pagamento de contas e impostos, divisão de todo tipo de conta entre familiares e amigos, compras com Código QR, acesso à Central de Descontos, serviços de recarga de celular, ou mesmo guardar seu dinheiro na conta com rentabilidade do saldo acima da poupança, entre outros benefícios.

Compras em milhares de estabelecimentos

O Mercado Pago também conecta os beneficiários do Auxílio Emergencial aos vendedores do Mercado Livre e do Mercado Pago, permitindo o uso do cartão de débito virtual da Caixa em compras no Mercado Livre e em todas as lojas online que aceitam Mercado Pago em seu checkout de pagamento. Na plataforma Mercado Livre, os beneficiários também têm acesso a nova sessão de supermercados da plataforma. Para comprar produtos de pequenos vendedores de maneira remota, de outra localidade ou do bairro, também é possível pagar com o link de pagamento, que pode ser enviado pelas redes sociais, e-mail e Whatsapp.