Fiocruz e Anvisa fazem 1ª reunião sobre registro da vacina contra a covid-19

Em fase de testes no Brasil, a vacina contra a covid-19 que será fabricada pela Fiocruz no Brasil, e está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford pelo laboratório AstraZeneca, pode estar perto de ser registrada. Na última semana, as cúpulas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da Fiocruz se reuniram para tratar do pedido de registro.

De acordo com a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o encontro virtual ocorreu na última quarta-feira (19). Não se sabem detalhes do que foi discutido na reunião, porém, a Fiocruz teria divulgado seu plano de produção da vacina.

Foi informado pelo órgão em qual de suas unidades ocorrerá cada etapa do processo de elaboração da vacina, que será denominada ChAdOx1 nCoV-19 ou AZD1222. Resultados preliminares dos testes com a imunização, que deve ficar disponível em 2021, indicaram que a vacina é segura e induz resposta imune.

*Matéria originalmente publicada em O Povo Online, nosso parceiro pela Rede Nordeste