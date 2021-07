Fiocruz entrega 4,5 milhões de doses ao Governo Federal; e Butantan mais 1 milhão

A corrida para imunizar a população brasileira continua e nesta sexta-feira (16), o Governo Federal recebeu mais 5,5 milhões. A Fiocruz disponibilizou mais 4,5 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford. As doses foram enviadas ao Plano Nacional de Imunizações, como parte das entregas contratadas para o combate à covid-19. A entrega das doses finalizadas nesta sexta acontece em duas remessas: uma com 212 mil doses para o Estado do Rio de Janeiro e, as demais, para o Ministério da Saúde.



A #Fiocruz entregou, nesta sexta-feira (16/7), para o Programa Nacional de Imunizações (PNI) do @minsaude mais 4,5 milhões de doses da #VacinaCovid19Fiocruz. pic.twitter.com/Om21foMKvY — Fiocruz (@fiocruz) July 16, 2021

Também nesta sexta, o Ministério da Saúde recebeu mais 1 milhão de doses da vacina Coronavac/Butantan. Do total entregue, 226 mil já foram destinadas a São Paulo. O restante, 774 mil, segue para as outras unidades. De acordo com o Ministério, os imunizantes serão distribuídos proporcionalmente para estados e Distrito Federal nos próximos dias.Além dessas doses, a Fiocruz espera neste sábado (17), a entrega de mais Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), que deve permitir a fabricação de outras 10 milhões de doses de vacina. A chegada do avião com o IFA está prevista para às 19h35, no aeroporto Rio-Galeão. O lote deve garantir entregas no mês de agosto, após a realização das etapas de processamento final e controle de qualidade. A instituição aguarda novas remessas para o próximo mês.De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil recebeu quase 8,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 nesta semana. Na conta, estão as mais de 4,5 milhões de doses da Astrazeneca/Fiocruz e 2 milhões Coronavac/Butantan, produzidas no Brasil, e 924 mil da Pfizer/BioNTech, que chegam ao país direto dos Estados Unidos.