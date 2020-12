Fiocruz promete até 15 de janeiro dados para registrar vacina

A presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Nísia Trindade, afirmou nesta quarta-feira (30) que a expectativa do ministério é começar a vacinação entre 20 de janeiro e 10 de fevereiro. A entrega final de documentos para registro da vacina de Oxford no Brasil deverá ser feita até 15 de janeiro.

"O nosso registro já está sendo submetido com a perspectiva de entrega final de documentos até a data de meados de janeiro, de 15 de janeiro", disse a presidente.

A previsão é que o primeiro 1 milhão de doses seja entregue entre 8 e 12 de fevereiro. O início da campanha deve começar após os fabricantes das vacinas obtiverem aval da Anvisa.

"É um dia histórico, pois é mais um elemento de esperança diante de uma situação de grande sofrimento. Uma esperança que vem da ciência e vem de uma visão de saúde pública. Porque a vacina não é só eficaz, mas adequada para países de população do tamanho do nosso, com as suas diferenças regionais e sociais. É uma vacina adequada para o nosso Sistema Único de Saúde (SUS)", disse a presidente da Fiocruz.