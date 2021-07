Fique em casa: o CORREIO leva, ao vivo, o 2 de julho para você

O calendário brasileiro anda cheio de datas cívicas: Independência, Proclamação da República, Dia da Bandeira... Mas há uma data que extrapola essa história de fazer parte do calendário e funciona como uma espécie de identidade dos baianos: o Dois de Julho. Os mais afeitos às comemorações da Independência do Brasil na Bahia, em julho de 1823, vão disparar uma verdadeira aula sempre que alguém se referir à Independência do Brasil como o episódio do 7 de setembro às margens do Ipiranga, em São Paulo.

Que nada! Aquela altura, o Brasil continuava sob o jugo português e só foi se tornar independente, mesmo, em 2 de julho e 1823, quase um ano depois. Por isso, em 2021, no segundo ano em que o cortejo deixa de acontecer por conta das restrições impostas pela pandemia do Sars-CoV-2, o CORREIO vai promover um programa, ao vivo, com a participação de historiadores e baianos que têm uma relação afetiva com a festa para discutir como e por que razão o Dois de Julho é muito mais do que uma data cívica para os baianos.

O programa será apresentado pelos jornalistas Jorge Gauthier e Clarissa Pacheco e contará com a participação dos historiadores Rafael Dantas, que estuda a iconografia de Salvador nos séculos XIX e XX, e Marianna Farias, mestranda em História Social (PPGH/Ufba), que estuda a construção da memória histórica produzida sobre Maria Quitéria de Jesus durante os séculos XIX, XX e XXI. A transmissão será feita das 8h às 10h através do Instagram do CORREIO (@correio24horas) e contará também com a participação de leitores e da nossa equipe de reportagem em pontos importantes para as comemorações. O tema da cobertura será ‘A nossa Bahia é resistência’.

A cobertura especial, além de falar da importância da data para a memória dos baianos, mostrará como serão as homenagens este ano que, pela segunda vez na história, não terá desfile do Dois de Julho, mas terá homenagens. Além do programa, nos dias 1, 2 e 3 de julho teremos conteúdos especiais no site, redes sociais e jornal impresso.