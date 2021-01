'Fiquei arrepiado’, diz Silva sobre cantora baiana no The Voice+

A cantora baiana Áurea Catharina, 69 anos, chamou a atenção do cantor Silva, que declarou sua torcida por ela no The Voice +, novo reality musical da Globo exclusivo para talentos acima de 60 anos. "Fiquei arrepiado ao ver a Áurea Catharina cantando 'Fica Tudo Bem' com um sorrisão lindo no rosto. Muito feliz que ela escolheu minha música", elogiou Silva.

No primeiro dia de Audições às Cegas, Áurea, que é de Porto Seguro, apostou no hit 'Fica Tudo Bem', que Silva canta em parceria com Anitta, e virou as quatro cadeiras no programa. A cantora escolheu o time de Daniel e o autor da música já avisou: "Tô aqui torcendo por ela".

Antes de entrar no programa, Áurea não acreditava que fosse possível pisar no cobiçado palco da Globo. Tanto que quando a produção ligou pensou que fosse telemarketing e soltou os cachorros antes mesmo de escutar quem estava do outro lado da linha, afinal “aquele 021” ligou o dia todo para o celular dela.

“Quando ouvi ‘aqui é a produção do The Voice+”, tive uma crise de riso. Foi o maior susto que tomei na vida!”, contou, rindo, em entrevista ao CORREIO. Durante o papo, Áurea lembrou que há cerca de 20 anos escutava da mãe: “Quero te ver no palco da Globo”.

“Mas mãe, sou velha já”, respondia na época a então professora, achando que sua carreira de cantora não tinha futuro. Sem se dar por satisfeita, a mãe de Áurea insistia: “Catharina, Clementina de Jesus começou com 63 anos. Vá!”. Hoje, Áurea dedica sua conquista à sua mãe, que morreu há 15 anos: “Isso é por você e pra você. E vou botar pocando!”, avisa.

Com uma rotina de trabalho em barzinho de terça a sábado, Áurea comemora a nova fase. “Durmi Áurea Catharina e acordei Áurea Catharina do The Voice. A cabeça tem que estar muito boa, senão você pira. Como diz um amigo meu: o bagulho é doido (risos). Em um dia você tem o Instagram com dez pessoas, de repente o Rafa Vitti e o Silva estão me seguindo. Olha só o que o The Voice me deu? Sou eternamente grata”, vibra.

Para quem acredita que a partir dos 60 anos a vida já está perto do fim, Áurea dá uma lição. “Os 60 anos de dez anos atrás não são os mesmos de agora. Tenho um amigo médico que fala que a tendência é passar dos 100. E eu vou até 104, vou logo avisando. Anota aí!”, gargalha. O segredo da longevidade, em sua opinião, é cuidar do corpo e dar muito beijo na boca. “Você não vai encontrar uma velhinha aqui”, garante.

Ao ser questionada sobre o que acha de um programa dedicado ao público 60+, Áurea reafirma que a vida só acaba com a morte. “Antes disso, tudo é viável”, defende. Então manda seu recado para os que temem seguir seu sonho: “Não fique com medo, vá. E se uma coisa não der certo, vá na outra. Uma hora vai dar. Agora, não se anule, porque você vai ficar velho mais rápido e vai arranjar doença mais rápido. Largue tudo isso, vá procurar seu sonho, seja ele qual for”.

