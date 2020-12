Fiscalização em Lauro de Freitas interdita estabelecimento

A Prefeitura de Lauro de Freitas, através da Força Tarefa de Fiscalização da Operação de Restrição a Circulação, realizou mais de 800 abordagens, entre carros, pontos comerciais e pessoas até segunda-feira (14), visando evitar que as normas de proteção contra a pandemia da covid-19 sejam burladas.

A operação resultou na interdição de um estabelecimento no bairro de Pitangueiras pelo descumprimento do Decreto Municipal que deliberou sobre as regras que visam diminuir a proliferação do novo coronavírus. O estabelecimento em questão havia sido interditado na sexta-feira (11) mas desobedeceu a medida e reabriu no sábado (12).

Entre outras providências, o decreto proíbe a realização de eventos que causem aglomeração, a utilização de equipamentos do tipo Paredão, bem como a comercialização de quaisquer bebidas alcoólicas dentro do município, entre 0h01min e 5h da manhã.

“A fiscalização é necessária, mas não adianta se o munícipe não faz sua parte. É preciso que haja preocupação e cuidado consigo e com o outro. Nossa intenção não é punir e sim orientar, provocar uma reflexão do quanto esse cuidado com a prevenção é importante”, afirmou Smith Neto, secretário de Trânsito, Transporte e Ordem Pública.

Além da fiscalização em estabelecimentos, o Cimu também recebeu denúncias de som ao vivo e aglomerações nas praias de Buraquinho e de Vilas do Atlântico, no entanto, não foi necessário nenhuma medida drástica, havendo apenas advertências por conta das equipes de fiscalização.