Fiscalização identifica mais de 254 hectares de área desmatada no Litoral Norte

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) identificou uma área de 254,27 hectares de vegetação nativa desmatada no Litoral Norte do estado, durante fiscalização que começou no dia 22 de abril e prosseguiu até a última quinta-feira (16). Foram apreendidos de 222,19m³ de madeira provenientes de desmatamento ilegal, 30 fornos que eram utilizados para a produção de carvão vegetal foram destruídos e mais 1134 sacos de carvão apreendidos.

Também foram aplicados em campo autos de infração de apreensão e de interdição temporária para as atividades clandestinas identificadas. A ação contou com a participação da Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (COPPA), da Polícia Militar (PM) e do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

A operação foi desenvolvida a partir dos resultados apresentados pelo Projeto Harpia – sistema de monitoramento da cobertura vegetal desenvolvido pela Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (Cotic) do Inema. A operação ocorreu nos municípios de Jandaíra, Esplanada, Entre Rios, Cardeal da Silva, Conde e Itanagra.

Na ocasião foram visitados 39 pontos identificados pelo sistema de monitoramento. O coordenador da Coordenação de Fiscalização (Cofis) do Inema, Miguel Calmon ressaltou que a ação é de extrema importância para a conservação dos remanescentes de Mata Atlântica que temos no Litoral Norte.

"Sem falar que com a fiscalização foi possível qualificar os infratores e adotar em campo as medidas para coibir a prática do desmatamento ilegal”. Ainda segundo Calmon, “o ponto positivo das ações do Projeto Harpia está na integração das bases de dados do Instituto (como o Cefir, as imagens de satélite de alta resolução, entre outras) e na sinergia das equipes de trabalho, que resultam em informações quase que em tempo real e com maior acurácia, seja na identificação do ilícito ou do responsável”.

Projeto Harpia

Trata-se da nova metodologia de monitoramento da cobertura vegetal do estado que realiza a coleta e a análise das imagens adquiridas por diferentes satélites, a partir do cruzamento com as demais bases de dados do Instituto, produzindo um conjunto de informações que subsidiam as ações de fiscalização do decremento de vegetação nativa no território baiano.

É considerado crime ambiental desmatar, provocar incêndio em mata ou floresta, extrair, cortar ou utilizar para fins comerciais a madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem autorização devida, defendida pela lei federal 9.605/98.

O cidadão que deseja registrar denúncias de crimes ambientais deve entrar em contato com o disque denuncia do Inema através do número 0800 071 1400.